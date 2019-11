Sarà un inizio settimana all'insegna delle sorprese quello che attenderà i telespettatori de Il Paradiso delle signore. Nella puntata in onda lunedì 2 dicembre, infatti, si rivedrà a Milano una vecchia conoscenza dei magazzini. Sarà niente meno che Clelia Calligaris a fermarsi davanti alle vetrine, visibilmente indecisa sul da farsi. Le ragioni della sua apparizione, purtroppo, non saranno affatto positive. Saranno Vittorio e Marta a scoprire che Oscar, il marito di Clelia, è deceduto. Sarà questo il punto di partenza di un clamoroso ritorno di fiamma con Luciano?

Nel frattempo, tutto sembrerà andare per il meglio tra quest'ultimo e Silvia. E la coppia, la cui crisi sembrerà ormai un lontano ricordo, organizzerà una romantica serata al cinema.

Il Paradiso delle signore anticipazioni 2 dicembre: Clelia si ferma davanti al negozio

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata del 2 dicembre, una donna si fermerà davanti al negozio che conosce molto bene: si tratterà di Clelia Calligaris che si rivedrà a Milano dopo la morte del marito.

Saranno Vittorio e Marta, già rientrati dalla loro trasferta a Parigi, a scoprire dai giornali la brutta novità riguardante la loro ex capo-commessa: di lì a poco verranno celebrati i funerali di Oscar Bacchini! Clelia dovrà anche sistemare alcune questioni riguardanti l'eredità e, approfitterà dell'occasione, per contattare Roberta per un saluto. La Calligaris non potrà fare a meno di porsi delle domande riguardanti il futuro. Ora che Oscar non c'è più, rifletterà se trasferirsi in pianta stabile a Milano, pur nella consapevolezza che ciò significherà rivedere Luciano. E chissà che l'amore di un tempo non sia ancora presente in loro.

Trame Il Paradiso delle signore: ancora problemi per Marcello e Angela

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì prossimo, Luciano e Silvia si saluteranno il mattino dandosi appuntamento per quella sera stessa. Andranno insieme al cinema per vedere il Carosello delle Veneri che, su proposta di Conti, verrà proiettato sui grandi schermi di Milano e dintorni. Tutto sembrerà andare per il meglio per la coppia, che non potrà sospettare dell'arrivo di Clelia Calligaris. Nelle trame della soap italiana in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, si tornerà a parlare anche dei problemi economici di Marcello e Angela.

I due fratelli Barbieri non avranno tempo da perdere per recuperare il denaro necessario per il pagamento degli affitti arretrati ma non riusciranno a venire a capo sulla questione. E la questione finirà per creare non poche tensioni tra loro.