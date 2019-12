Una vita nell'ultima settimana dell'anno darà spazio ad una nuova storyline che vedrà come protagonista Iñigo Barbosa. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio, rivelano che il pasticciere inizierà a fare scommesse clandestine sugli incontri di boxe innescando i sospetti di Flora e Leonor. Nel frattempo, Felipe si ammalerà come Celia e Lucia temerà di perdere entrambi mentre Servante continuerà a voler andare a Cuba. Infine, ad Acacias arriverà Ceferino che avrà intenzione di sposare Lolita.

Una vita, Ceferino vuole sposare Lolita

Le anticipazioni Una vita dal 30 dicembre al 3 gennaio, rivelano che il dottor Quilles stabilirà che Celia dovrà stare in quarantena e consiglierà a Lucia e Felipe di andare via di casa per un periodo di tempo. L'avvocato, però non vorrà lasciare sola la compagna e così rifiuterà l'invito di Samuel che metterà a disposizione la sua abitazione. Nel frattempo, Servante che ha deciso di andare a Cuba a trovare sua moglie Paciencia, le manderà un telegramma per avvisarla del suo imminente arrivo, ma contrariamente alle sue aspettative, la donna gli risponderà chiedendogli di non intraprendere il viaggio transoceanico, in quanto non ha nessuna intenzione di vederlo.

Più tardi, Iñigo chiederà a Liberto di portarlo con sé alla palestra dove si reca tutti i giorni ed otterrà una risposta positiva mentre Ramon proibirà a Trini di andare a fare visita alla sua amica Celia. Nel frattempo, ad Acacias arriverà Ceferino, un conoscente di Lolita che sosterrà di doverla sposare in nome di una vecchia tradizione di Cabrahigo. In maniera del tutto inaspettata, la Casado riterrà di dover rispettare la tradizione e così dirà a Trini che dovrà sposare il giovane rinunciando per sempre al suo Antoñito.

Iñigo inizia a scommettere sugli incontri clandestini di boxe

Iñigo dopo essersi recato alla società di ginnastica con Liberto, inizierà a scommettere sugli incontri clandestini di boxe e poiché si comporterà in maniera piuttosto insolita, scatenerà i sospetti di Flora e Leonor.

Nel frattempo, Felipe disobbedirà agli ordini del dottor Quilles e non solo resterà in casa con Celia, ma preoccupato per la possibile morte della consorte, la bacerà con l'intento di contrarre la stessa malattia. Poco dopo, Lucia non riuscendo più a sopportare tutta la tensione derivante dai problemi di salute degli Alvarez Hermoso, cercherà il conforto di padre Telmo e finirà per innescare le insicurezze e la gelosia di Samuel. Intanto, Trini sarà dalla parte di Lolita nella difficile situazione che si è venuta a creare con l'arrivo di Ceferino mentre Antoñito e Ramon saranno molto contrariati, in quanto non riusciranno a capire le tradizioni e le superstizioni di Cabrahigo e finiranno per litigare con le rispettive compagne. Più tardi, Servante nonostante Paciencia lo abbia esplicitamente invitato a non partire, insisterà nel voler intraprendere il viaggio verso l'isola caraibica.

Telmo temendo che Samuel stia ancora prendendosi gioco di Lucia, incontrerà Batan per avere informazioni in merito, ma il suo tentativo risulterà del tutto vano. Intanto, Felipe e Celia non daranno più segni di vita e Lucia temerà che i due siano morti, ma i vicini le impediranno di entrare nell'abitazione per vedere se i suoi unici parenti siano ancora vivi per evitare che si ammali anche lei.