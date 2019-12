Le sorti di Diego Giordano continueranno ad essere grandi protagoniste delle trame di Un posto al sole anche nelle puntate in onda dal 9 al 13 dicembre. Le anticipazioni della soap partenopea, infatti, rivelano che il figlio di Raffaele manterrà l'impegno preso con Aldo Leone: non denuncerà Jacopo in cambio di una importante cifra di denaro. Il fatto lo porterà a discutere con Patrizio, l'unico a conoscenza del suo segreto, proprio nei giorni in cui l'udienza per il patteggiamento si avvicinerà.

E proprio quando non sembreranno esserci dubbi sulla decisione di Diego, l'incontro con Irene potrebbe fargli fare un inaspettato passo indietro. Nelle trame della prossima settimana, si tornerà a parlare anche della possibile denuncia ai danni di Alberto Palladini da parte di Clara oltre che dell'imminente apertura del bed and breakfast di Serena.

Un posto al sole anticipazioni: Diego incontra Irene prima dell'udienza

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 9 al 13 dicembre rendono noto che Patrizio continuerà ad essere preoccupato per le scelte di Diego, soprattutto dopo il nuovo incontro con Aldo Leone.

La stranezza dei due figli porterà anche Raffaele a pensare che gli stiano nascondendo qualcosa: scoprirà il segreto sulla corruzione messa in atto dall'avvocato? Nel frattempo, l'udienza per il patteggiamento sarà ormai alle porte e Diego sembrerà deciso ad assumersi la colpa per il tentato omicidio ai danni di Aldo, lasciandosi alle spalle la dolorosa vicenza. Un incontro inaspettato, però, potrebbe spingerlo a fare un passo indietro. Il giovane Giordano, infatti, rivedrà Irene, la madre del ragazzo ucciso anni fa sotto gli occhi di Rita. Tale faccia a faccia lo scuoterà profondamente, lasciando presagire ad una sua possibile confessione.

Trame Un posto al sole 9-13 dicembre: Clara medita di denunciare Alberto

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, Otello sarà molto difficile da gestire per Silvia e Michele dopo l'ennesimo litigio con Teresa. Serena dovrà compiere le ultime mosse prima dell'apertura del suo bed and breakfast, al quale mancheranno solo le foto da pubblicare nel sito internet. E, se da un lato ciò porterà ad un divertente scontro tra Filippo e Roberto, dall'altro arriverà anche il momento di affrontare i primi problemi reali.

La Cirillo, infatti, dovrà fare i conti con una brutta sorpresa: non ci saranno ancora delle prenotazioni per le stanze. Angela darà vita ad un'iniziativa che potrebbe convincere Clara a denunciare Alberto Palladini. Quest'ultimo si sentirà messo alle strette proprio mentre la sua ex domestica si appresterà a prendere una decisione che potrebbe metterlo seriamente nei guai.