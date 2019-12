Arrivano nuove importanti anticipazioni sulla soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un immaginario quartiere cittadino dei primi del 900. Le vicende di cui parleremo si riferiscono a ciò che succederà nelle puntate che andranno in onda in Italia nelle prossime settimane. Uno dei temi principali, infatti, sarà l'attentato che padre Espineira organizzerà ai danni di Lucia nel corso del matrimonio di Antonito e Lolita.

Espineira assolda un uomo

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che il tutto avrà inizio quando Espineira verrà a sapere che Lucia ha accettato di sposare Samuel; sicuro che, se le nozze venissero celebrate, lui perderebbe tutta l'eredità dei marchesi di Valmez, padre Espineira chiederà a Padre Telmo di affrettarsi a sedurre l'Alvarado.

Ottenuta una risposta negativa da Telmo, il religioso deciderà di passare alle maniere forti, assoldando un uomo per attentare alla vita di Lucia e Fra Guillermo. Nel frattempo, padre Telmo non darà peso alle minacce proferite da Espineira fino a quando non parteciperà al matrimonio di Antonito e Lolita. Il ricevimento avrà luogo a La Deliciosa, dove lo scagnozzo di Espineira presenzierà allo sposalizio per controllare tutti i movimenti di Lucia. Appena quest'ultima, infatti, lascerà la festa per recarsi in casa Alvarez Hermoso, l'uomo metterà della cera sulle scale per farla cadere.

Lucia perde i sensi

Lasciata casa degli Alvarez Hermoso, Lucia non si renderà conto della presenza della cera sui gradini delle scale e cadrà rovinosamente, perdendo i sensi. A soccorrerla per primo sarà Telmo che spaventato interromperà il banchetto di nozze per chiedere a Celia di chiamare un'ambulanza per Lucia. A quel punto, si intrometterà nella situazione Samuel che, in qualità di fidanzato della giovane, pretenderà di essere l'unico ad accompagnare Lucia da un medico.

Fortunatamente l'Alvarado non riporterà grossi danni dalla caduta, ma soltanto alcune escoriazioni superficiali e qualche livido. Per questo motivo, la giovane non sarà trattenuta a lungo in ospedale, ma ritornerà a casa già il giorno dopo della caduta per trascorrere lì la sua convalescenza. Sarà proprio in quel periodo, che Lucia inizierà a riflettere sulla sua vita e sul suo rapporto con Telmo, finendo per decidere di sposare Samuel in una chiesetta fuori Acacias entro 10 giorni.

Occupata più a pensare alla sua vita sentimentale, Lucia non capirà che la sua caduta dalle scale non è stata accidentale. Al contrario di ciò che scoprirà Samuel quando si recherà da Jimeno Batan e quest'ultimo gli confiderà che a tentare di uccidere Lucia è stato Espineira. A quel punto, spaventato all'idea che il religioso possa uccidere l'Alvarado prima che lui la sposi ed erediti i suoi soldi, Samuel inizierà a concentrarsi nel trovare un modo per affrettare le nozze il più in fretta possibile.