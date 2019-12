Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un immaginario condominio cittadino situato in una città spagnola degli inizi del 900. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse in Italia il 23, il 24 ed il 27 dicembre su Canale 5 a partire dalle ore 13.40.

Questa settimana, al centro di tutte le vicende della soap ci saranno soprattutto la proposta di matrimonio di Samuel Alday per Lucia, la felicità di Flora e Servante per la loro prima foto venduta, l'epidemia influenzale che colpirà la maggior parte degli abitanti di Hoyo e Celia, i dubbi di Lolita legati alle celebrazione del suo matrimonio e l'insistenza di Jimeno Batan nel voler riavere a tutti i costi i soldi che ha prestato a Samuel.

La proposta di matrimonio di Samuel

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Samuel Alday deciderà di organizzare un ricevimento a casa sua per far colpo su Lucia e convincerla a sposarlo. Il giovane, infatti, approfitterà dell'evento per fare una romantica proposta di matrimonio all'Alvarado. Gli sforzi di Samuel però non otterranno gli effetti sperati a causa di Celia, che sverrà all'improvviso cadendo rovinosamente al suolo per poi essere soccorsa e trasportata d'urgenza a casa sua. Lì, le sue condizioni di salute peggioreranno gradatamente, spingendo suo marito Felipe ad uscire di corsa per cercare un medico.

La sua ricerca però sarà infruttuosa, in quanto tutti i dottori e i medici disponibile di Acacias 38 saranno impegnati a debellare una violenta epidemia influenzale che colpirà gli abitanti di Hoyo. Nel frattempo, un giornalista francese deciderà di visionare tutti i lavori fotografici di Flora e Servante, per poi acquisirne uno da utilizzare sul suo giornale.

Celia sarà messa in quarantena

Non essendo riuscito ad ottenere la mano di Lucia, Samuel si ritroverà di nuovo a dover affrontare le minacce e le pressioni dello strozzino Jimeno Batan. La notizia del malore di Celia si diffonderà velocemente ad Acacias 38, giungendo anche alle orecchie di Lolita, che preoccupata si recherà immediatamente a casa dell'amica. Lì, la giovane deciderà di posticipare il suo matrimonio con Antonito, in modo da permettere a Celia di rimettersi ed essere presente alla cerimonia.

Dopo aver trascorso diverso tempo in convento, Marcelina farà ritorno ad Acacias per avere notizie del marito, Jacinto mentre padre Telmo verrà a conoscenza del precario stato di salute di Celia. Più tardi, infatti, le condizioni della donna si aggraveranno notevolmente, spingendo il dottor Quilles a decidere di confinarla in quarantena.