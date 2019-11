La registrazione del Trono Over di Uomini e donne effettuata lo scorso 23 novembre è stata a dir poco spumeggiante, grazie all'acceso confronto che si è tenuto in studio tra alcuni dei suoi protagonisti. Oltre ad avere appreso le novità riguardanti Ida Platano e Riccardo Incarnato, il cui rapporto è giunto al termine, l'appuntamento ha concesso ampio spazio ad Armando Incarnato che ha aggiornato il pubblico sulla sua conoscenza con Veronica.

Lui stesso ha poi portato alla ribalta una segnalazione riguardante Valentina F. e Simone di cui la redazione non era a conoscenza. E tra un'accusa e l'altra, l'occasione è stata perfetta per uno scoop riguardante l'unico incontro tra la stessa dama e Incarnato, terminato con una notte di passione che poi è stata tenuta segreta.

Uomini e donne anticipazioni: Armando rivela che Simone e Valentina si sono baciati

Le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News in merito alla registrazione del 23 novembre hanno reso noto che Veronica e Armando si sono seduti al centro dello studio per fare il punto sulla loro conoscenza.

Lui ha spiegato che non ci sono grandi novità dato che, sebbene siano usciti insieme per ben otto volte, tra loro non c'è stato nulla di fisico, neppure un bacio. Ha quindi espresso qualche malumore sul fatto che lei non riesca a lasciarsi andare. Nel dibattito è intervenuta Valentina F. e le sue parole hanno reso necessario l'ulteriore chiarimento del cavaliere napoletano. Quest'ultimo ha rivelato di essere stato testimone di un bacio tra la stessa Valentina e Simone ma che tale gesto romantico è stato omesso dalla coppia alla redazione. Dama e cavaliere hanno categoricamente smentito il racconto e questo è stato solo l'inizio di un ulteriore faccia a faccia a dir poco acceso.

Trono Over, registrazione Uomini e donne: la notte di Armando e Valentina

Proseguendo con le succose anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione, il confronto tra Armando, Valentina e Simone ha portato ad un secondo scoop da parte del cavaliere napoletano. Incarnato, dunque, ha spiegato di essere uscito soltanto una volta con la dama ma che il loro incontro ha avuto un esito importante dato che poi hanno trascorso la notte insieme.

Tale novità era stata da lui nascosta in quanto temeva il giudizio degli altri per avere avuto un simile rapporto proprio con Valentina. Veronica è rimasta sorpresa da tale racconto e ha confermato i suoi timori: se prima si fidava poco di Armando, dopo la scoperta della notte con la collega, si fida ancora di meno. Nonostante tale dichiarazione, però, lei e Armando hanno ballato insieme al centro dello studio.