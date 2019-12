Come procederà la storyline della morte di Beth in Beautiful? Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Hope prenderà in braccio Phoebe, la neonata adottata da Steffy, senza sapere che stringerà tra la sue braccia la piccola Beth.

Inevitabilmente, la giovane Logan sentirà una connessione speciale con la bimba, senza capirne la reale motivazione. Nel frattempo, Zoe indagherà sugli strani movimenti di Reese.

Beautiful anticipazioni italiane: Zoe alla ricerca della verità

Nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5, Zoe vorrà sapere perché Flo è a Los Angeles e alloggia nell'appartamento di suo padre.

Che strano rapporto c'è tra i due? Nel frattempo, Hope incontrerà Steffy per conoscere Phoebe, la bimba che adotterà grazie a Reese. L'adozione della piccola non convincerà Brooke, certa che le pratiche burocratiche necessarie a legalizzare una questione tanto delicata richiedano in realtà molto più tempo.

Zoe sarà scioccata dopo aver appreso che, dopo aver concluso l'affare relativo all'adozione di Phoebe, suo padre abbia programmato una partenza nel giro di poco tempo. L'uomo proverà a rassicurarla, dicendole di aver pagato tutti i suoi debiti di gioco.

Naturalmente, ometterà di dire che i soldi girati agli strozzini derivano dalla cara adozione di Phoebe. Il medico proporrà alla figlia di lasciare la città con lui, ma Zoe non ne vorrà sapere visto che ora ha una carriera consolidata presso la Forrester Creations e soprattutto una storia d'amore con Xander.

Hope tiene tra le braccia sua figlia Beth

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Hope, quando terrà tra le braccia Phoebe, dimenticherà per un attimo il suo dolore per la perdita di Beth.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

La giovane non sa che in realtà quella neonata è proprio sua figlia. Tornata a casa però, Hope sprofonderà nuovamente nella disperazione, sentendosi in colpa per non essere riuscita a costruire una famiglia con Liam.

Nello stesso tempo, Taylor spingerà Steffy a riprendersi Liam, visto che il matrimonio con Hope sembra essere ormai in crisi. Intanto Zoe, alla spasmodica ricerca di indizi sul perché suo padre abbia lasciato la città, si recherà nel suo appartamento. Qui troverà Flo, che dirà di essere una vecchia amica di Reese, arrivata a Los Angeles in cerca di tranquillità dopo un difficile periodo della sua vita.

La modella faticherà a credere alla Fulton e inizierà a tenerla sotto osservazione. Sarà così che, dopo aver perlustrato l'appartamento di Reese senza essere vista da Flo, Zoe troverà i documenti d'adozione di Phoebe. La ragazza capirà che suo padre le sta nascondendo un segreto inquietante e non perderà tempo per indagare. Stando alle anticipazioni di Beautiful, il medico ammetterà di aver venduto Beth a Steffy, ma pregherà la figlia di non farne parola.