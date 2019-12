Giovedì 19 dicembre su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne e dove i fan del programma potranno seguire l'evolversi della discussione nata nella puntata precedente tra Gemma e Juan Luis. Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Witty tv' infatti la Galgani e il suo corteggiatore continueranno a discutere, dopo che il cavaliere avrà ribadito più volte che tra loro non vi è 'chimica'. La dama torinese comincerà ad avere seri dubbi sulla sincerità dell'uomo, anche dopo le varie segnalazioni di Armando.

Quest'ultimo intanto si ritroverà tra Roberta e Veronica, con le quali avrà una lunga discussione al termine della quale deciderà di uscire dal programma di Maria De Filippi proprio con Veronica.

Anticipazioni Trono Over del 19 dicembre: Gemma in lacrime per Juan Luis

Dopo quanto successo nella scorsa puntata di Uomini e donne, si riprenderà nuovamente dalla dama torinese e dal suo corteggiatore Juan Luis, il quale sarà duramente attaccato anche dagli opinionisti. Gianni e Tina non crederanno al fatto che l'uomo sia veramente interessato a Gemma.

Il dubbio nascerà non solo dopo quanto successo a Torino, ma anche dalle segnalazioni di Armando e che faranno intuire come Juan Luis in genere si rapporti a donne più giovani di Gemma. Anche nella nuova puntata l'uomo continuerà a ribadire che tra lui e Gemma non vi è 'chimica' e questo fatto comincerà a far dubitare molto la Galgani, la quale sarà sul punto di scoppiare a piangere.

Armando lascia U&D insieme a Veronica

Dopo l'ampio spazio dedicato a Gemma e Juan Luis, al centro dello studio si siederà Armando, il quale si ritroverà di fronte Roberta e Veronica. Con quest'ultima vi saranno delle incomprensioni, tanto che il cavaliere la accuserà di volere l'esclusiva solo dentro lo studio, ma che in realtà lei non vuole assolutamente uscire dalla trasmissione con lui. Stando alle anticipazioni quindi vi sarà una lunga e accesa discussione, dove Armando porrà una sorta di ultimatum alla donna.

Alla fine Veronica si farà convincere dal cavaliere e i due usciranno insieme dallo studio di Maria De Filippi.

Ricordiamo che, quanto andrà in onda il prossimo 19 dicembre, fa riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso lunedì e quanto accaduto è riportato anche sul sito 'Il Vicolo delle news'. Da quanto si apprende inoltre pare che l'uscita di Armando e Veronica dal programma duri lo spazio di una puntata. Dalla prossima settimana, Uomini e donne si prenderà una meritata pausa, in occasione delle festività natalizie e tornerà a tenere compagnia ai telespettatori ad inizio gennaio. Ricordiamo inoltre che per tenersi aggiornati su quanto accade ai vari protagonisti del Trono Over e non solo basta collegarsi al sito 'Witty tv".