Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che andrà in pausa da lunedì 23 dicembre fino a sabato 6 gennaio 2020, in occasione delle festività natalizie. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Hope Logan e Liam Spencer, i quali faranno la conoscenza di Phoebe. Nel dettaglio, la coppia sentirà un fortissimo legame con la sorella di Kelly, adottata da Steffy Forrester grazie all'interessamento di Taylor.

Beautiful: Steffy presenta Phoebe a Liam

La nuova adozione di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sarà al centro dei prossimi appuntamenti italiani della soap opera americana.

Gli spoiler di Beautiful in onda da gennaio su Canale 5, rivelano che Hope conoscerà Phoebe, la bambina adottata dalla Forrester. Tutto avrà inizio quando Liam (Scott Clifton) deciderà di recarsi alla casa sulla scogliera, dove terrà in braccio la sorella di Kelly. Qui, lo Spencer avvertirà subito una certa sintonia con la bambina. La figlia di Ridge, a questo punto, cercherà di fargli comprendere che è una cosa del tutto normale, visto che è un essere indifeso e bisognoso d'affetto. La donna, infatti, gli racconterà che il padre di Phoebe non l'ha vista venire alla luce, mentre la madre ha preferito darla in adozione ad un'altra famiglia.

Di conseguenza, il figlio di Bill (Don Diamont) si convincerà che proprio per questo motivo la nuova arrivata sia la persona più adatta per fare da sorella alla sua Kelly. Liam, infatti, deciderà di mettercela tutta per amare questa creatura come se fosse suo padre. Peccato, che non sappia che si tratta della sua piccola Beth, rapita dopo il parto dal diabolico Reese Buckingham sull'Isola di Catalina.

Hope sente empatia per la sorella di Kelly

Le trame di Beautiful in onda da gennaio su Canale 5, a causa della pausa per le feste natalizie, rivelano che anche Hope deciderà di conoscere Phoebe.

Una decisione, che non troverà l'appoggio di Steffy, in quanto crederà che sia troppo presto, visto che è ancora provata dai fatti tragici accaduti sull'Isola di Catalina. Un pensiero che sarà condiviso anche da Liam, il quale temerà per la sua incolumità psicologica. Tuttavia, la Logan si dimostrerà felice per la Forrester, tanto da esprimere il desiderio di fare la sua conoscenza. Di conseguenza, la donna raggiungerà la sorellastra nella sua villa, dove si troverà davanti per la sua prima volta la piccola.

Durante l'incontro, Hope (Annika Noelle) non potrà fare a meno di stringere al petto la sorella di Kelly, tanto da sentire una straordinaria empatia nei suoi confronti. Purtroppo, la donna comincerà a mostrare una certa ossessione nei confronti della piccola, che desterà la preoccupazione di tutti i famigliari.