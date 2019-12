Oggi, martedì 17 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne: le anticipazioni che trapelano sul web informano il pubblico che Giulio Raselli sta per concludere il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella. Dopo aver conosciuto i genitori di Giulia D'Urso e aver criticato quelli poco accoglienti di Giovanna Abate, il tronista ha fatto sapere che presto prenderà la sua decisione definitiva.

Giulio va a casa della D'Urso, Giovanna delusa

Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne sta per finire.

Il tronista lo ha annunciato durante la puntata che è stata registrata nelle scorse ore a Cinecittà.

Leggendo le anticipazioni che riportano i blog "News U&D" e "Vicolo delle News", si apprende che il ragazzo ha fatto una bellissima esterna sia con Giulia D'Urso che con Giovanna Abate. Con quest'ultima, per esempio, c'è stato un dolcissimo scambio di coccole e baci che l'hanno fatta entrare in studio col sorriso e maggiore fiducia.

Il protagonista del trono classico, però, è andato anche a trovare l'altra corteggiatrice in Puglia.

Qui ci sono state le presentazioni in famiglia e i genitori della giovane hanno emozionato tutti con il loro racconto sui sacrifici che hanno fatto nella vita.

Giulio ha fatto arrabbiare parecchio Giovanna quando ha riferito in trasmissione che i parenti di Giulia sono stati molto più dolci e accoglienti rispetto a suoi. La ragazza si è alterata ed ha intimato al tronista di non parlare mai più in quel modo dei suoi familiari.

Prima che si cambiasse argomento, Raselli ha specificato che la sua scelta è imminente. Già durante la prossima registrazione il pubblico in studio potrebbe assistere al fidanzamento tra il giovane e una delle sue corteggiatrici.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Teresa e Andrea tornano a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del trono classico che è stata registrata oggi, martedì 17 dicembre, informano i fan del people show della presenza in studio di due amati ex protagonisti: Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono tornati ospiti in trasmissione per raccontare come procede tra loro.

La storia d'amore tra l'ex tronista e il corteggiatore veneto va a gonfie vele, tant'è che i due hanno preso casa insieme a Milano dopo l'estate. L'imprenditore vinicolo, però, oggi ha detto di essere un po' triste perché la fidanzata dovrà stare spesso a Roma per lavoro e lui non potrà viverla quotidianamente come avrebbe voluto.

Nessun accenno in studio, infine, sulle voci che vorrebbero Andrea prossimo a partecipare al Grande Fratello Vip 4. L'ex tentatore potrebbe essere uno dei concorrenti del reality, in onda da gennaio su Canale 5, ma ancora non c'è stata né una conferma né una smentita in relazione a questo rumors.