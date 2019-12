Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, una delle soap opera più apprezzate in tutto il mondo. Le trame delle puntate in onda a dicembre negli Usa, si soffermano su Ridge Forrester e Brooke Logan, protagonisti assoluti delle vicende ambientate a Los Angeles. Nel dettaglio, lo stilista si recherà a casa della moglie, dove sarà disposto a stracciare i documenti del divorzio, a patto che faccia pace con Thomas.

Beautiful: Ridge tra Shauna e Brooke

Le nozze di Ridge e Brooke entreranno sempre più in crisi nel corso dei prossimi appuntamenti americani dello sceneggiato.

Le anticipazioni di Beautiful in onda a dicembre in America, si soffermano sulla decisione dello stilista di chiedere il divorzio dalla moglie.

Nelle puntate appena andate in onda sulla Cbs e che vedremo prossimamente in Italia, il Forrester e la Logan hanno iniziato a litigare a causa di Thomas. Se il padre ha difeso a spada tratta suo figlio, nonostante abbia commesso molti errori, la sorella di Katie è stata del parere contrario. La donna ha reputato il padre di Douglas instabile mentalmente, tanto da avere bisogno di un aiuto medico.

Gravi divergenze che hanno portato la coppia ad allontanarsi sempre di più. Ridge (Thorsten Kaye), infatti, ha trovato conforto negli incoraggiamenti di Shauna, con la quale ci sono stati dei baci appassionati, che sono stati spiati anche da Quinn Fuller. A tal proposito, la moglie di Eric ha cominciato ad indagare sulle reali intenzioni della madre di Flo. Ma ecco arrivare il colpo di scena: nelle puntate in onda ad inizio dicembre, il Forrester farà una sorprendente richiesta a Brooke (Katherine Kelly Lang) per ottenere il suo perdono.

La richiesta del Forrester alla moglie

Gli spoiler di Beautiful in onda ad inizio dicembre sulla Cbs, rivelano che il Forrester dimostrerà di provare ancora dei sentimenti per la moglie. In particolare, cercherà di sistemare un po la situazione famigliare, facendole importante richiesta. Ridge, infatti, chiederà a Brooke di concedere il perdono a Thomas (Matthew Atkinson) in cambio della serenità famigliare. A tal proposito, la esorterà a dimenticare tutto quello che è accaduto con il figlio, tanto da supplicarla di fare un passo in avanti nei suoi confronti.

La Logan si rifiuta di perdonare Thomas

Ma ecco la Logan rifiuterà la richiesta del marito. La donna, infatti, ribadirà che Thomas ha bisogno di uno psicologo, tanto da scatenare l'ira dello stilista, il quale non potrà fare altro che portare avanti la sua decisione di divorziare dalla moglie. Possiamo svelare che il fratello di Steffy prenderà assai bene la decisione del padre di lasciare la matrigna. Che sia la fine per i 'Bridge'? In attesa di vedere come svilupperà questa story-line, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5.