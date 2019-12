Inizia oggi, mercoledì 18 dicembre, l’ultima serie di tre puntate, per il 2019, del trono over di Uomini e donne. Al centro della questione, nell’appuntamento odierno, ci sarà Gemma Galgani. Le cose con Juan Luis non procedono come la dama vorrebbe e a mettere “il dito nella piaga” ci penserà Armando, con una segnalazione nei confronti del cavaliere venezuelano: l’uomo sentirebbe altre donne fuori da programma.

Uomini e Donne, anticipazioni: Juan Luis va a trovare Gemma a Torino

L’appuntamento odierno del dating show, per Gemma, inizierà con un “mezzo sorriso”, infatti verranno mostrate le immagini che ritraggono l’arrivo di Juan Luis a Torino.

Una permanenza che ha, però, lasciato la dama torinese con l’amaro in bocca: le cose non sembrano andate come lei sperava e oggi in studio spiegherà il perché, anche se la mancanza di “chimica” sembra essere il problema principale. Gemma, a proposito, ammetterà: “Tu dici non c’è chimica, però c’è stata”.

Intanto Armando proseguirà con la sua “battaglia” contro il cavaliere di Gemma, mostrando a Gianni Sperti e Tina Cipollari i messaggi che il cavaliere si sarebbe scambiato con alcune donne (compresa sua sorella) fuori dal programma.

Come si evolverà la situazione? L’appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.