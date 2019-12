Terzo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. I protagonisti della puntata di oggi, giovedì 5 dicembre, saranno Anna e Samuel, che non se le manderanno di certo a dire. Gelosia all'orizzonte per Gemma, a causa di alcune attenzioni che Tina porgerà a Juan Luis. "Triangolo" di conoscenze per Armando, che dopo Veronica ha iniziato nuovamente a sentire Roberta.

Uomini e Donne, anticipazioni: la gelosia di Gemma a causa di Tina

Le cose tra Samuel e Anna non si concluderanno nel migliore dei modi.

Il cavaliere l'accuserà di essere "fredda e bugiarda" e la dama gli risponderà: "Sono fredda con tipi come te". Tina, invece, continuerà a punzecchiare Gemma e il suo amore per Juan Luis. L'opinionista ha inviato nel camerino del cavaliere un foto che li ritrae mentre ballano in studio. Il gesto è piaciuto a Juan Luis, al punto tale che sceglie di ballare con Tina, piuttosto che con Gemma. Da qui sorgerà una furibonda lite tra le due donne e la gelosia della Galgani non piacerà nemmeno a Juan Luis, che ammetterà di provare "sgomento".

Armando, invece, ha iniziato a sentire nuovamente anche Roberta. Il cavaliere, la sera prima della registrazione della puntata, è uscito a cena a Cassino con quest'ultima, mentre il dopocena l'ha trascorso a Roma con Veronica. Unico particolare: le due dame non erano a conoscenza che Armando fosse uscito con entrambe. Veronica, però, verrà tacciata di falsità da Simone: secondo la dichiarazione del cavaliere, la dama starebbe facendo un doppio gioco sia con lui che con Armando, per rimanere in trasmissione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.