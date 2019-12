La puntata di mercoledì 4 dicembre del Trono Over di Uomini e donne ha riservato molti colpi di scena ai telespettatori. Anna Tedesco e Samuel Baiocchi si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta. In particolare la Dama ha accusato il Cavaliere di essere interessato solo ad un approccio fisico con lei.

La conoscenza tra Anna e Samuel al momento si può considerare chiusa. Fin da subito il Cavaliere ha accusato la Dama di essere fredda. Il pensiero di Samuel, è stato appoggiato anche da Gianni Sperti.

L'opinionista in puntata, avrebbe ribadito che secondo lui, la Tedesco al di fuori del programma ha una relazione. D'altro canto la donna ha ammesso di non sopportare alcuni atteggiamenti dell'uomo.

A quel punto è iniziato il confronto tra i due. La Tedesco ha svelato che Samuel durante un'uscita le avrebbe fatto delle domande osé: "Tu non puoi parlare con una donna, chiedendomi delle cose intime personali". La risposta del diretto interessato non si è fatta attendere: "Sei scandalosa".

La Dama poi ha proseguito, spiegando che non riesce ad essere più sciolta con il Cavaliere per via dei comportamenti di quest'ultimo.

La donna infatti, in puntata ha svelato che Samuel le avrebbe chiesto un approccio fisico anche in macchina: Sei veramente un maiale".

Baiocchi per difendersi dalle accuse avanzate dalla donna, ha ammesso che per lui l'approccio fisico in una conoscenza è fondamentale. Poi Samuel ha precisato che se la sua era solo una questione fisica, non avrebbe avuto bisogno di frequentare la Tedesco, al contrario le sarebbe bastato uscire dal dating-show.

Anna Tedesco chiude con Samuel

Dopo la lite di ieri, non è dato sapere se Anna Tedesco abbia deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con Samuel Baiocchi.

Per il momento sembrano esserci tutti i presupposti, visto che entrambi vedano le cose in modo del tutto differente.

L'ultimo post pubblicato sui social dalla Dama del Trono Over pare sia un indizio al Cavaliere: "La vita è dura, battaglie, ingiustizie, cattiverie gratuite. Ma con il tempo e le esperienze impariamo che non tutto il male viene per nuocerci". Le parole di Anna Tedesco sono state accompagnate da uno scatto, in cui compare felice e spensierata.

Riccardo si dichiara a Ida

Nella puntata di ieri del dating-show di Canale 5 sono tornati in studio anche Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Nonostante la parrucchiera sia sembrata intenzionata a chiudere la storia con il suo compagno, il Guanieri ha tentato il tutto per tutto. Dopo l'ennesimo confronto Riccardo ha chiesto scusa ad Ida per tutti gli errori commessi in passato, poi ha tirato fuori l'anello ed ha esclamato: "Sei la donna della mia vita, mi vuoi sposare?".

Alla proposta di matrimonio Ida Platano è rimasta spiazzata come tutti i presenti in studio. Così per allentare la pressione, Maria De Filippi ha fatto ballare la coppia.