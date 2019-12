Oggi, 9 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Al momento il sito ufficiale del programma (Witty Tv) non ha ancora pubblicato alcuna anticipazioni in merito alla tipologia di trono che verrà mandata in onda oggi.

Uomini e Donne: incertezze sulla messa in onda di oggi 9 dicembre

Di consuetudine l'appuntamento settimanale di Uomini e Donne inizia sempre con il trono over, ma una messa in onda, di quest'ultimo, più prolungata avvenuta due settimane fa (sono state trasmesse quattro puntate al posto delle solite tre), ha fatto slittare di un giorno la programmazione tradizionale.

Sul sito ufficiale del programma, Witty Tv, non sono state pubblicate delle anticipazioni che possano confermare la messa in onda odierna.

Intanto sabato 7 dicembre sono state registrate le nuove puntate del trono over, che andranno in onda nel corso di questa settimana. Gemma avrà dei problemi con Juan Luis, infatti Armando ha segnalato che il cavaliere sta sentendo al di fuori del programma altre donne: delle chat in suo possesso lo confermerebbero. Ida, invece, è decisa a non sposare momentaneamente Riccardo: la dama, prima di compiere questo passo, vuole ricostruire le basi del loro rapporto.

L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.