Un momento di grande felicità nei nuovi appuntamenti italiani con la soap opera Una vita, avrà una breve durata. Dagli spoiler relativi a ciò che il pubblico vedrà su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione si evince che Susana Seler (Amparo Fernandez) apprenderà una lieta notizia. La zia di Liberto verrà a sapere tramite una missiva, che sua nuora Elvira Valverde (Laura Rozalen) e suo figlio Simon Gayarre (Jordi Coll) sono diventati finalmente genitori. In seguito la sarta continuerà a rimanere in contatto con i suoi cari, venendo a conoscenza di qualcosa di spiacevole.

La figlia del defunto Arturo e il fratellastro di Leandro spiazzeranno la pettegola di Acacias 38 nel capitolo numero 927, dicendole che il loro bambino è molto malato.

Elvira in dolce attesa, la morte di Arturo

Nelle puntate che sono state trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset ad agosto e settembre 2019, Susana ha dato una notizia clamorosa a Silvia Reyes. Quest’ultima è venuta a conoscenza della gravidanza di Elvira, ma in un primo momento ha scelto di non mettere al corrente della novità il suo promesso sposo Arturo.

In particolare l’annuncio della gravidanza della giovane Valverde è arrivato nel momento poco opportuno, ovvero quando il colonnello era stato appena operato agli occhi per recuperare la vista. In seguito l’ex spia decise di trascorrere la luna di miele con il suo amato in Italia, precisamente nella città in cui vivono Elvira e Simon. Purtroppo Arturo non è riuscito a riabbracciare sua figlia, poiché è morto il giorno delle sue nozze per mano di Blasco, un pericoloso nemico della sua promessa sposa Silvia. Le anticipazioni rivelano che nei prossimi episodi italiani si sentirà di nuovo parlare della consanguinea del Valverde.

Susana preoccupata, il figlio di Simon ed Elvira non sta bene

Tutto avrà inizio quando Susana in occasione delle feste di Natale dirà a Rosina e Liberto di essere turbata per non aver ricevuto nessuna notizia da parte di Simon ed Elvira, a differenza di Juliana e Leandro. La Seler nonostante suo nipote e la Rubio la rassicureranno per farla stare tranquilla, comincerà a credere che potrebbe essere accaduto qualcosa di brutto ai suoi cari. La sarta non riuscirà proprio a capire come mai suo figlio e sua nuora non si siano fatti sentire, neanche in occasione delle ricorrenze importanti.

A seguito del capodanno la sarta farà dei salti di gioia, dato che in un telegramma da parte del figlio verrà a conoscenza del parto di Elvira. Dopo aver appreso di essere diventata nonna, Susana starà del tutto serena per il fatto che Simon le sottolineerà che sua moglie gode di una perfetta salute. La serenità della sarta avrà le ore contante, poiché tramite l’ennesima missiva scoprirà che suo nipote non sta bene. L’anziana donna parecchio allarmata per ciò che potrebbe succedere alla piccola creatura, oltre a fare una promessa alla vergine sarà intenzionata a raggiungere i neo genitori a Genova.