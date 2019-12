Prosegue l'appuntamento televisivo di successo con la soap opera Tempesta d'amore, che continua a mietere grandi risultati d'ascolto anche in Germania. Proprio dalla patria arrivano delle succulenti e interessanti anticipazioni su quello che andrà in onda tra qualche mese su Rete 4. Occhi puntati ancora una volta sull'astuta Annabelle, la quale finirà per compiere l'ennesimo gesto scellerato: la donna, infatti, arriverà a somministrare dei stupefacenti a Paul pur di riuscire a sedurlo.

Spoiler puntate tedesche di Tempesta d'amore: Annabelle si invaghisce di Paul

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d'amore, che andranno in onda in Italia più avanti, rivelano che la storia d'amore tra Paul e Romy verrà spazzata via dalla perfidia di Annabelle, la quale nel tentativo di ammazzare l'odiata sorella Denise, finirà per avvelenare anche Romy. Quest'ultima, infatti, morirà per insufficienza cardiaca, a poche ore dall'atteso matrimonio con Paul.

Un durissimo colpo per l'uomo che cadrà nel vortice della depressione, anche se poi riuscirà lentamente a risalire grazie all'aiuto dei suoi amici e in particolar modo di Lucy, la quale gli sarà vicina dopo la morte di sua sorella.

Gli spoiler delle puntate tedesche di Tempesta d'amore rivelano che con il passare del tempo Lucy si renderà conto di provare un reale sentimento nei confronti dell'affascinante personal trainer, ma non sarà l'unica.

Anche Annabelle capirà di essersi invaghita di Paul e deciderà che l'uomo deve essere suo a tutti i costi. Annabelle deciderà d'intraprendere un percorso proprio con il personal trainer, che proverà a sedurre in tutti i modi. Una situazione che non sfuggirà all'occhio attento di Lucy, la quale metterà Paul in guardia.

Il piano diabolico di Annabelle: somministra delle sostanze stupefacenti a Paul

Il personal trainer, però, non nutrirà dei reali dubbi nei confronti di Annabelle e inviterà la sorella della sua ormai defunta fidanzata a stare tranquilla. Decisa a vendicarsi, Annabelle chiederà a Cristoph di procedere con un provvedimento disciplinare nei confronti della giovane cameriera, ormai diventata la sua rivale in amore.

I colpi di scena, però, non finiranno qui. Col passare dei giorni, infatti, Annabelle si renderà che nessuna donna sarà in grado di occupare il posto di Lucy nel cuore di Paul e per questo motivo decide di ricorrere ai metodi forti. Dopo averlo invitato a pranzo, Annabelle somministrerà al personal trainer delle sostanze stupefacenti e lo farà al solo scopo di farlo cadere tra le sue braccia e quindi per averlo tutto per sé. Tale azione rischierà, per poco, di far cedere l'uomo alle lusinghe di Annabelle, ma ciò non accadrà.