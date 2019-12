La coppia formata da Veronica Burchielli e Alessandro Zarino è l’ultima uscita dal Trono Classico di Uomini e donne. Nelle scorse ore l’ex tronista ligure ha aperto ad una possibile convivenza con il suo compagno.

Sebbene la conoscenza tra Veronica e Alessandro non sia iniziata nel migliore dei modi, oggi i due sono molto uniti. In una recente intervista di coppia, entrambi hanno speso delle belle parole l’uno per l’altra.

Veronica dopo avere aperto alle domande dei fan, ha si è sbilanciata sul rapporto con Zarino: “Ci siamo scelti due volte”.

La ragazza ha ammesso che non cambierebbe nulla del suo percorso sull’ambito poltrona rossa. La Burchielli si è detta convinta che il ‘no’ ad Alessandro, non ha fatto altro che migliorare la loro situazione.

Seconda la giovane spezzina lei ed il modello napoletano, si sono scelti nonostante all’interno del dating-show ci fossero varie possibilità.

Le parole dell’ex tronista su una presunta convivenza

Veronica Burchielli dopo avere interagito con i suoi follower, ha rilasciato delle informazioni importanti in merito ad una presunta convivenza con Alessandro Zarino e ha deciso di aprire alle domande dei fan.

Tra le varie domande in particolare, un utente ha chiesto all’ex tronista se lei è Zarino abbiano già pensato di andare a convivere. Alla domanda la diretta interessata non si è affatto tirata indietro, al contrario ha risposto con molto chiarezza: “Ne abbiamo già parlato”. Poi, Veronica ha aggiunto: “Questi sono passi molto importanti che arriveranno col tempo.” Infine, la Burchielli ha precisato: “Da parte di entrambi c’è voglia di intraprendere questo passo, quindi stay tuned”.

Le parole della Burchielli non solo lasciano ben sperare, ma hanno fatto sognare anche tutti i fan della coppia. Dunque, tutti coloro che non credevano in un futuro roseo tra questi due ragazzi non dovranno fare altro che ricredersi.

Intanto, la coppia ha trascorso il suo primo Natale insieme. Sulle varie Instagram Stories di entrambi è emerso che Alessandro ha raggiunto la sua fidanzata.

Alessandro Zarino visto dagli occhi di Veronica: ‘È molto attento ed educato’

Nel corso del suo intervento sui social, Veronica Burchielli ha ricordato qual è stata la prima cosa ad averla colpita del modello.

L’ex tronista ligure ha ammesso di essere rimasta colpita molto dai modi di fare di Alessandro Zarino. Secondo Veronica, il personal trainer napoletano sarebbe una persona molto educata, ma soprattutto molto attenta al prossimo. La ragazza ha riferito che durante la prima esterna con Alessandro, i due hanno trascorso parte del tempo a parlare del più e del meno.