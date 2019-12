Nei giorni scorsi è stata presentata la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4. Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, entrerà nella casa più spiata dagli italiani da single e pronta a mettersi in gioco nel caso trovasse “qualcuno di intrigante”. Qualità che di certo non mancano a Lorenzo Riccardi che è tra i papabili concorrenti del reality show che tornerà in onda da gennaio su Canale 5. In un’intervista concessa alla rivista Nuovo Tv l’ex tronista è tornato a parlare di una possibile partecipazione alla trasmissione televisiva.

Il ventitreenne ha confermato i contatti con la produzione e, senza fare giri di parole, ha ammesso che gli farebbe piacere varcare la porta rossa e prendere parte alla quarta edizione del GF Vip. “La gente ha bisogno di due sane risate, spero che mi facciano partecipare” - ha chiosato il fidanzato di Claudia Dionigi. Nel frattempo il milanese è tornato negli studi di Uomini e donne e nell’ultima registrazione si è accomodato al fianco di Tina Cipollari per occupare il ruolo di opinionista.

La voce circola con insistenza da diversi mesi ma, per il momento, non ha trovato conferma. Del resto, ad un mese dal via del reality show di Canale 5, è stata ufficializzata soltanto la partecipazione di Rita Rusic. Nel corso di CR4 La Repubblica delle donne, Alfonso Signorini ha confermato i contatti con Barbara Alberti e Antonella Elia ma ha anche rivelato che faranno parte del cast anche dei giovani che faranno discutere molto.

E chissà che il direttore del settimanale Chi non facesse riferimento proprio al ventitreenne che durante il suo percorso a Uomini e Donne si è segnalato per la sua simpatia conquistando i consensi dei fan del dating show di Canale 5 per il suo essere guascone ed imprevedibile. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv ha confermato i contatti con la produzione: “Spero tanto mi facciano partecipare” - ha affermato il milanese.

Lorenzo smentisce la gravidanza di Claudia e torna negli studi di Uomini e Donne

In occasione dell’intervista al periodico diretto da Riccardo Signoretti, l’ex tronista ha smentito i rumors relativi ad una presunta gravidanza della fidanzata, Claudia Dionigi. “Non è incinta, ha soltanto problemi di intestino pigro e per questo ha la pancia” - l’ironica risposta del vulcanico Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo è tornato a parlare anche della sua esperienza a Uomini e Donne ringraziando Maria De Filippi per avergli dato la possibilità di accomodarsi sul trono del people show di Canale 5 e di conoscere Claudia Dionigi.

“Non smetterò mai di ringraziarla per avermi dato la possibilità di incontrare Claudia che mi ha cambiato la vita”. In occasione dell’ultima registrazione di Uomini e Donne Lorenzo è tornato negli studi dell’Elios e, nell’occasione, ha ricoperto il ruolo di pungente opinionista riservando qualche stoccata a Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià.