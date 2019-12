Nei prossimi appuntamenti italiani dello sceneggiato iberico Il Segreto, i telespettatori avranno modo di conoscere i lati oscuri di un nuovo personaggio femminile. Si tratta di Lola Mendana (Lucia Margò) che rivelerà un suo terribile segreto a Prudencio Ortega (Josè Milan). Quest’ultimo resterà sconvolto dopo aver preso le distanze dalla sua dipendente licenziandola per aver scoperto che ha messo al corrente Francisca Montenegro di tutto ciò che accadeva nella sua attività commerciale. Tramite la moglie di Raimundo Ulloa il fratello di Saul scoprirà che la donna di cui si è innamorato si è macchiata le mani di sangue.

Il cognato di Julieta riuscirà a far aprire Lola dato che nel capitolo numero 2.125 gli confesserà di aver ucciso suo padre in passato dopo aver scoperto che stava violentando sua sorella Ana.

Prudencio si allontana da Lola, la terribile accusa della Montenegro

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, Lola spiazzerà ancora una volta Prudencio. Tutto comincerà quando quest’ultimo non vorrà avere più nessun tipo di rapporto con la Mendana per aver scoperto che l’ha spiato su ordine di Francisca.

La Mendana, essendo disperatamente innamorata del minore degli Ortega, farà il possibile per farsi perdonare ma i suoi sforzi non serviranno a nulla. Successivamente la fanciulla riceverà una proposta inaspettata da Marcela che le chiederà di lavorare nella sua locanda come cameriera. Lola, sapendo che il cognato di Julieta è amico di Matias, in un primo momento non avrà nessuna intenzione di accettare la richiesta della Del Molino. Dopo un’iniziale titubanza, la giovane comincerà a prestare servizio nella pensione dei Castaneda scatenando la furia dell’ex pupillo di Francisca che si scaglierà subito contro i due locandieri dicendogli di essersi schierati a favore della loro nuova dipendente.

Nonostante ciò la Mendana non cambierà mestiere, e, oltre a stringere un bel rapporto con i genitori della piccola Camelia, troverà spesso conforto nelle parole di Don Berengario. A complicare ulteriormente il tutto ci penserà la Montenegro che farà rimanere senza parole Prudencio. Quest’ultimo verrà a conoscenza che colei che ha fatto battere di nuovo il suo cuore è un’assassina.

La Mendana rivela il suo segreto, il piano del fratello di Saul per fermare Francisca

Il fratello di Saul entrerà in crisi poiché la darklady non gli darà degli specifici dettagli riguardo al delitto di cui si sarebbe macchiata Lola.

A questo punto il cognato di Julieta riunirà tutti i tasselli e si ricorderà quando la forestiera gli aveva confessato di essere stata sottomessa dalla matrona a causa di qualcosa di spiacevole riguardante la sua vita passata. Il minore degli Ortega si confiderà con Don Berengario che, dopo aver appreso la sconvolgente accusa della Montenegro nei confronti della Mendana, inviterà il giovane ad avere un confronto con la diretta interessata. Prudencio seguirà il consiglio del parroco di Puente Viejo e troverà il coraggio per chiedere delle spiegazioni alla sua ex dipendente.

Lola sceglierà di essere sincera con il fratello di Saul, rivelandogli di aver dovuto uccidere suo padre dopo averlo sorpreso intento ad abusare di sua sorella. La Mendana, inoltre, sottolineerà al cognato di Julieta che Francisca si è servita del suo omicidio per ricattarla quando ha saputo che avrebbe lavorato con lui. Il minore degli Ortega chiederà perdono a Lola per aver dubitato di lei: i due dopo essersi dati un’altra possibilità suggelleranno la loro riconciliazione con un bacio. In seguito Prudencio quando avrà la conferma che Lola ha paura della Montenegro, escogiterà un piano per fermare la darklady.

Il proprietario della bottega di vini e liquori chiederà aiuto a Matias e Marcela per riesumare le spoglie del genitore della sua amata in modo da impedire a Francisca di continuare a minacciarla.