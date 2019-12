Dopo la puntata dell’ 8 dicembre di Domenica Live, la risposta di Moreno Merlo alle dure parole di Paola Caruso (la sua ex), non è tardata ad arrivare. L’ex Bonas di Avanti un altro, infatti, si è sentita in dovere di rispondere a sua volta alle accuse che le erano state lanciate dallo stesso dj nel salotto di Barbara d’Urso. Paola ha addirittura presentato un certificato di una visita oculistica, in cui si evidenzia un’ematoma all’occhio che le sarebbe spuntato in seguito alla presunta colluttazione avuta il 29 novembre. Il botta e risposta tra i due ex insomma non si ferma.

Moreno su Instagram: 'Dovró tirare fuori le mie prove’

Servendosi di Instagram, il Moreno ha invece evidenziato che pubblicherà una serie di storie per ribattere alle accuse di Paola; a parer del dj, la reazione della calabrese, è stata veramente di bassa caratura, l'uomo è comunque convinto che il piedistallo che si è creato si sta sgretolando. Secondo Moreno, il certificato dell’oculista non avrebbe senso: 'Dal 29 novembre hai sempre fatto stories - ha sottolineato Moreno Merlo - dove nessuno ha mai visto il tuo occhio nero, quindi non si sa di cosa tu parli'.

È strano che Paola - stando sempre a quanto riferito da Merlo -, che nel frattempo il 4 novembre era andata ospite a Domenica Live, si sarebbe ricordata dell’occhio nero solamente dopo un mese. Nel corso dell’intervista avvenuta nel salotto di Barbara d’Urso, Paola ha anche attaccato la mamma di Moreno, dicendo di averle comprato dei vestiti molto costosi, senza mai ricevere nulla in cambio. ‘Tiri in mezzo mia madre... sei l’Ivana Tramp di Milano’, ha detto a riguardo Moreno. Ormai la situazione è degenerata, e il dj è quanto mai convinto che sia arrivato il momento di tirare fuori le sue prove.

‘Continui a portare avanti la favola dell’unicorno’

Paola Caruso, nel salotto di Barbara d’Urso, ha avuto modo di spiegare il motivo della sua sfuriata durante la realizzazione di un servizio per la trasmissione. Era un momento di una sfuriata con Moreno nulla di più. Paola ha poi rincarato la dose, ritenendo che Moreno si sia legato a lei solamente per poter approdare nel mondo della televisione. Ha sfruttato la situazione, la sua debolezza psicologica, e, soprattutto, suo figlio, unico vero e sincero affetto di Paola.

Il Merlo, ha rivolto anche un pensiero al piccolo Michelino: 'Lungi da me prendere in giro tuo figlio, che è un bambino e non c’entra niente con tutto questo che hai creato tu’, ha sottolineato lui. Particolare, è, anche, il riferimento alla favola dell’unicorno, che da giorni Moreno sta portando avanti sui suoi social. Ha tirato fuori l’unicorno, perché la storia che Paola avrebbe messo in piedi farebbe acqua da tutte le parti, e, dunque, è il solo frutto della sua fantasia. ‘È una favola di fantasia, per rispondere alla tua follia.

Fa anche rima’, conclude lui su Instagram.