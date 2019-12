Pronti per un nuovo appuntamento con le anticipazioni dedicate alla soap opera Un posto al sole, che andrà in onda in prima visione assoluta con dei nuovi episodi nella settimana che va dal 9 al 13 dicembre 2019. I colpi di scena non mancheranno e anche questa settimana vedremo che tra Otello e Teresa ci sarà l'ennesima discussione che sfocerà in un litigio. E poi, ancora, Clara sarà afflitta da dubbi sulla denuncia da fare o meno nei confronti dell'astuto Alberto Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni settimana 9-13 dicembre: ennesima lite tra Otello e Teresa

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 9 dicembre in poi, rivelano che tra Otello e Teresa ci sarà l'ennesima discussione che renderà ancora più difficile il rapporto tra i due, che ormai da un po' di tempo stanno vivendo questa situazione decisamente travagliata e complicata.

Dopo questa nuova lite, Otello diventerà sempre più difficile da gestire per le persone che gli stanno accanto. Michele e Silvia, infatti, sono abbastanza preoccupati e non sanno più come affrontare la situazione: ecco allora che decideranno di chiedere aiuto a Guido, sperando che almeno lui possa dargli una mano per cercare di ripristinare l'armonia e la serenità.

E poi, ancora, gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno il percorso giudiziario di Diego, il quale ormai ha scoperto tutta la verità sull'incidente ai danni di Aldo Leone.

Tuttavia il figlio di Raffaele sembra essere disposto a patteggiare: una decisione che spiazzerà suo padre, il quale però molto presto intuirà che Raffaele e Patrizio gli stanno nascondendo qualcosa. Riuscirà Raffaele a scoprire che in realtà Aldo Leone ha ricattato suo figlio?

Clara non sa se denunciare Alberto, Andrea ritorna a Londra con un segreto

In questi nuovi episodi della celebre soap opera di Rai 3, inoltre, assisteremo al ritorno a Londra di Andrea, il quale nasconderà un segreto che prima o poi dovrà svelare ad Arianna.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Ciò che dovrà dirle, però, di sicuro non renderà felice sua moglie e tra i due potrebbe venire a crearsi una frattura.

Le trame della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che i riflettori saranno ben puntati anche su Clara, la quale, dopo le angherie subite da Alberto Palladini, non ha ancora preso una decisione definitiva sulla denunciare da fare. Come se non bastasse, Alberto continuerà a sfoggiare tutta la sua arroganza e la sua prepotenza nei confronti della donna. Alla fine Clara deciderà di denunciarlo per davvero?

La verità verrà fuori negli episodi della soap opera in onda da lunedì 9 dicembre.