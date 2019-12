Venerdì 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. L'appuntamento in tv sarà nel nuovo anno e andrà in onda dopo la pausa per le festività natalizie. Ovviamente, non potevano mancare le anticipazioni sparse sui vari siti di Gossip. Leggendole si scoprono alcune delle cose successe in studio, tra i vari protagonisti del programma nel corso della lunga registrazione. La trasmissione si è aperta come di consueto con Gemma Galgani e la sua intricata vicenda sentimentale.

Le cose con Juan Luis non stanno andando per niente bene. L'uomo infatti lascerà il programma. Ma nel corso della nuova puntata a fare notizia destando anche un certo scalpore, è stata una conoscenza inaspettata che vede coinvolti due dei protagonisti indiscussi dei rispettivi parterre. Vediamo nello specifico di chi si tratta.

Armando Incarnato vuole conoscere Barbara De Santi

Armando Incarnato ha lasciato il suo numero a Barbara De Santi. L'uomo avrebbe piacere nel conoscerla. Gli appassionati del programma ricorderanno che la scorsa puntata aveva deciso di uscire dalla trasmissione con Veronica.

Dopo pochi minuti però, i due rientrarono in studio dicendo che non potevano andare proprio da nessuna parte. Per iniziare una frequentazione seria e stabile a detta di Veronica mancavano le basi. Ora, l'inaspettata proposta a Barbara De Santi.Tra i due sono sempre volati coltelli. Nel corso delle precedenti puntate non si sono risparmiati offese reciproche spesso anche molto pesanti. Davvero se le sono detti di tutti i colori. Ultimamente però, sembra abbiano finalmente sotterrato l'ascia di guerra dopo i continui litigi e battibecchi. Anzi, pare addirittura che tra i due sia nata una certa amicizia. Per Armando Incarnato questa potrebbe evolvere in un qualcosa di più serio. Ecco come sono andate le cose.

Uomini e Donne over: Armando vorrebbe baciare Barbara

Ad un certo punto, si siede al centro dello studio Barbara.

La donna sta conoscendo due signori del parterre maschile ma, mette fine alla conoscenza con entrambi perché non sarebbe scattato nulla. A questo punto interviene Armando. Il napoletano le chiede: "Mi baceresti?" Poi, rivela un qualcosa di inaspettato. Dice di averle lasciato il suo numero perché da un'amicizia può nascere anche un qualcosa di più. Una domanda e una rivelazione impreviste per la dama che declina entrambe le proposte. Stando sempre alle anticipazioni infatti, la De Santi dice che per lei con Armando Incarnato può esserci soltanto una semplice amicizia e nulla di più. Come andrà a finire tra i due? Non resta che aspettare le prossime puntate.