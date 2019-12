È stata una serie di grande successo vincendo sempre la sfida degli ascolti. Ha mostrato al pubblico la grandezza di una famiglia che ha lasciato un'impronta significativa nella politica e nella cultura italiana del quattrocento. La saga de I Medici è giunta alla fine ma lo ha fatto centrando degli obiettivi importanti: far conoscere al resto del mondo una parte fondamentale della storia italiana e affascinare il pubblico di Rai1. La serie I Medici 3 - Nel nome della famiglia è andata in onda dal 2 all'11 dicembre e si è conclusa con la morte di Lorenzo Il Magnifico.

Giunti alla fine è lecito chiedersi: ci sarà una quarta stagione? I creatori della serie e i produttori hanno risposto a questa domanda affermando che il terzo capitolo della saga familiare chiude definitivamente la serie e che perciò non ci sarà una quarta stagione.

Durante la conferenza stampa di presentazione del terzo capitolo è stata posta una domanda: 'Ci sarà una quarta stagione?'. Gli ideatori e i produttori hanno risposto confermando che il terzo ciclo della storia della potente famiglia de' I Medici chiude la serie. L'amministratore delegato della Lux Vide, Luca Bernabei, ha confermato che non ci sarà una quarta stagione perché la terza conclude un lungo 'percorso produttivo'.

La serie ha coperto un arco temporale che va dal 1429 (quando morì Giovanni de' Medici) al 1492 (anno della scomparsa di Lorenzo Il Magnifico), raccontando la storia di quattro generazioni della famiglia de' I Medici. La conferma della conclusione della saga è arrivata anche da Eleonora Andreatta, la direttrice di Rai Fiction. Gli spunti per una nuova stagione non sarebbero mancati poiché i figli di Lorenzo e Clarice Orsini hanno ricoperto nella storia dei ruoli importanti influenzando il periodo rinascimentale.

