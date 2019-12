È tornato il sereno tra Ida e Riccardo: dopo la romantica proposta di matrimonio di Guarnieri a Uomini e donne e la scelta della Platano di prendersi del tempo per poter costruire qualcosa di solido insieme, i due hanno rilasciato un'intervista di coppia a WittyTv. Entrambi, seppur consapevoli delle differenze caratteriali, non hanno intenzione di perdersi e per questo hanno deciso di riprovarci seriamente, con la speranza di non incappare in nuove futili liti e creare qualcosa di duraturo e serio.

Riccardo a Ida: 'So di essere innamorato di te'

Dopo gli errori, Ida e Riccardo hanno intenzione di non sbagliare più: questi sembrano essere i presupposti su cui si sta basando attualmente la storia d'amore di una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne. I due sembravano essere alla deriva, poi la scelta di Riccardo di chiedere in moglie la dama ha rimescolato le carte. Infatti, nonostante la Platano avesse affermato di voler chiudere definitivamente, di fronte alle parole d'amore del cavaliere tutto è cambiato.

'A lui non voglio rinunciare', ha affermato Ida ai microfoni di WittyTv, nell'intervista rilasciata subito dopo la fine della scorsa puntata del dating-show.

Sebbene la dama sia consapevole che la loro relazione non sia del tutto lineare, è certa dei suoi sentimenti, che spesso cozzano con quelle che lei interpreta come differenze caratteriali. 'So di essere innamorato di te', ha detto Guarnieri, che dopo tanto tempo ha trovato il coraggio di ammettere senza troppi giri di parole i suoi sentimenti davanti a tutti. Inoltre, secondo Riccardo i due litigano spesso perché, al contrario di quanto affermato dalla dama, hanno dei caratteri molto simili.

La coppia è apparsa complice ed innamorata

I due sono apparsi innamorati e molto uniti: resta sempre dubbiosa la loro partecipazione al programma come membri del parterre maschile e femminile. Per sapere come è andata la settimana della coppia dopo il bacio lungo e passionale che i due si sono scambiati davanti alle telecamere bisognerà attendere la prossima registrazione prevista per il prossimo weekend. In ogni caso è quasi certo che i due torneranno come ospiti nel dating-show che li ha fatti conoscere ed innamorare.

Nel frattempo, Ida ha fatto una dolce dedica social al suo innamorato, affermando ancora una volta di non essere disposta a rinunciare all'uomo che ama. Chissà se questa sarà la volta giusta per la coppia che ha vissuto dei tira e molla frequenti durante tutta la loro relazione. I telespettatori che tifano per il loro amore attendono con impazienza le prossime novità sulla coppia, sperando che siano tutte positive.