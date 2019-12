Ancora tanti spunti interessanti nella puntata di 'Uomini e Donne' trono over andata in ondata il 10 dicembre su Canale 5. Protagonisti della giornata le coppie formate da Armando e Veronica e da Riccardo e Ida. Le polemiche della puntata portano Armando a chiudere definitivamente con Veronica. Dopo la proposta di matrimonio di Riccardo è Ida a continuare a frenare e ad avere grossi dubbi.

Armando e Veronica

La vicenda tra Armando e Veronica comincia subito con l'acceleratore premuto. L'uomo afferma di voler chiudere in maniera definitiva con la dama, lei dal canto suo asserisce lo stesso concetto.

In sostanza i due protagonisti si affannano a reclamare la paternità della rottura. La goccia che fa traboccare il viso arriva da una domanda della De Filippi. Maria chiede ad Armando di essere sincero e di dire quale delle donne conosciute lo ha particolarmente colpito. La risposta del cavaliere indispettisce non poco Veronica che viene messa sullo stesso piano di Ida. A quel punto la tensione sale, Armando e Veronica decidono di comune accordo di chiudere la loro conoscenza.

Riccardo e Ida

Viene mostrato di nuovo il filmato relativo alla dichiarazione d'amore di Riccardo nei confronti di Ida, che sfocia in una proposta di matrimonio.

La donna rimane fredda, in lei si evidenziano timori e dubbi. Ida risponde in maniera molto secca, ritiene di aver bisogno di tempo per pensare dopo tutto quello che è accaduto tra i due. La dama sembra essere perplessa, la proposta arriva dopo che l'uomo ha frequentato altre donne e asserito più volte di volerla lasciare. Riccardo esplicita in maniera netta il suo amore per Ida e afferma di essere pronto al grande passo. La De Filippi interviene e aiuta la coppia a riflettere. La dama afferma: 'Io a te non ci voglio rinunciare', rivolta verso il cavaliere. A questo punto Riccardo si alza e dà un bacio convinto a Ida. I due si lasciano andare ad un ballo e si nota molto feeling e complicità.

La sfilata

La sfilata delle dame questa volta riguarda il tema 'Inferno e Paradiso'. Le partecipanti sono: Gemma, Anna e Barbara. Quest'ultima indossa un costume da 'diavola', con i classici colori rosso e nero. Gemma indossa un vestito da angelo, con i dotazione due grandi ali. La dama torinese viene inevitabilmente beccata da Tina. Anna dal canto suo indossa delle corna e delle ali. Alla fine della puntata viene mostrato un filmato relativo al giorno successivo, lo studio sarà particolarmente bollente.

Juan e Armando se le danno verbalmente di santa ragione e la polemica non sembra accennare a diminuire. Leggeteci e vi forniremo tutte le notizie su quello che accadrà nella prossima puntata.