Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto Ferri, Filippo e Serena si troveranno coinvolti in una storyline molto leggera e divertente, che potrebbe però riservare qualche spiacevole sorpresa. Come anticipato dal settimanale Telepiù, la Cirillo sarà pronta ad inaugurare il suo Bed and Breakfast, ma per fare le cose per bene, serviranno delle foto pubblicitarie che valorizzino il suo progetto. Serena avrà quindi bisogno di un valido fotografo ma il budget, ormai risicatissimo, non renderà semplice tale impresa.

Tuttavia sarà proprio in quel momento che la donna troverà non uno, ma ben due fotografi provetti pronti ad aiutarla. Di seguito le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre, relativi a questa divertente storyline.

Il bed and breakfast è pronto

Serena (Miriam Candurro) sarà contentissima, oramai anche gli ultimi dettagli sono stati ultimati e il suo sogno di aprire un bed and breakfast presto diventerà realtà. La donna sarà ormai pronta all'apertura e mostrerà il risultato dei suoi sforzi al marito Filippo (Michelangelo Tommaso).

L'uomo rimarrà estasiato dalla bellezza del B&B e riempirà sua moglie di complimenti, ma il suo entusiasmo verrà prontamente smorzato da Serena. Seppur soddisfatta dei risultati ottenuti finora, la Cirillo ci terrà a sottolineare che manca ancora un ultimo dettaglio importantissimo, fare delle foto per pubblicizzare la sua attività. Tuttavia, con un budget ormai ridotto al lumicino, resterà il problema del'assunzione di un fotografo competente ma economico.

Padre contro figlio

A questo punto, Filippo avrà un lampo di genio, l'uomo tirerà fuori una sua macchina fotografica e si proporrà come fotografo ufficiale.

Destino vorrà che proprio in quel momento sopraggiunga Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Quest'utimo, incuriosito dal comportamento del figlio, chiederà spiegazioni e quando verrà a sapere della sua idea, si proporrà anche lui per lo stesso compito. A questo punto l'unico modo per decidere chi sarà a fare gli scatti per il bed and breakfast sarà fare una sfida di fotografia tutta in famiglia, di cui Serena si troverà costretta, suo malgrado, ad essere giudice.

Serena in difficoltà

La Cirillo si troverà in forte imbarazzo, dovendo scegliere tra il marito e il severo suocero, quindi, per evitare di essere influenzata, deciderà di scegliere le foto senza sapere chi ha fatto gli scatti.

Alla fine vincerà Roberto Ferri, di conseguenza Filippo ci resterà malissimo ma questo sarà l'ultimo dei problemi per Serena che noterà, con forte preoccupazione, che nessuno si sta prenotando per soggiornare nel suo B&B.