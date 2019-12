Il Paradiso delle Signore 4 continua ad appassionare milioni di telespettatori con le avventure dei suoi protagonisti. Nella Milano degli anni '60 si susseguono amori, amicizie e successi lavorativi. Nella puntata di mercoledì, 11 dicembre, Marta avrà un malore, mentre Gabriella sarà vicina a Salvatore. Adelaide organizzerà le vacanze natalizie, mentre Agnese e Armando ceneranno ancora con i Cattaneo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 11 dicembre: Marta ha un malore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 11 dicembre, raccontano che Marta si sentirà poco bene e accuserà dei fastidi al ventre.

Vittorio Conti, preoccupato per le condizioni di salute di sua moglie e per la gravidanza, la costringerà a restare a casa a riposo. Nel frattempo Salvatore dovrà incontrare il direttore della banca che gli ha presentato il dottor Conti. Gabriella sosterrà il suo fidanzato e lo convincerà a presentarsi al colloquio che potrebbe essere decisivo per l'acquisto della Caffetteria. I ragazzi, infatti, per diventare proprietari dell'attività, dovranno ottenere un finanziamento. Marcello e Salvatore riusciranno a coronare il loro sogno?

Trama Il Paradiso delle Signore 4, puntata 11 dicembre: Clelia ripensa a Luciano

La trama de Il Paradiso delle Signore dell'11 dicembre rivela che nella puntata di mercoledì Armando scoprirà il passato di Marcello. Come gli aveva chiesto Agnese, infatti, il magazziniere ha preso informazioni riguardo al Barbieri. Ferraris dovrà decidere se rivelare quello che ha scoperto anche agli Amato o tenerlo per sé. Più tardi a casa Cattaneo ci sarà un'altra serata tra amici. La coppia di coniugi inviterà ancora una volta Agnese e Armando a cena, replicando la serata trascorsa insieme poco tempo prima.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv TV Soap

Mentre i quattro amici saranno in allegra compagnia, Clelia sarà da sola davanti al Paradiso e, guardando gli addobbi natalizi, si ricorderà dei tempi passati. La Calligaris ripenserà con nostalgia ai momenti di passione con il ragioniere Cattaneo e al loro primo bacio, mostrando chiaramente che il suo amore per lui non ha subito nessun cambiamento.

Intanto a Villa Guarnieri si organizzeranno le vacanze di Natale. Adelaide proporrà a Umberto un soggiorno in Liguria in compagnia di Flavia e Ludovica. Naturalmente nei progetti della Contessa rientra anche Riccardo che in quell'occasione potrebbe consolidare il suo legame con la giovane Brancia.

La Contessa riuscirà a far fidanzare i due ragazzi? Riccardo si sta seriamente avvicinando alla sua vecchia amica e ha messo da parte ogni rancore oppure ha qualcosa in mente? Per scoprirlo non resta che continuare a seguire la soap di Rai 1. Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15:40.