Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera che sta riscuotendo parecchio successo Rai 1. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019, svelano che Marta inizierà ad avere alcuni malesseri fisici. Silvia Cattaneo, al contrario, si recherà al magazzino per avere un confronto con Clelia Calligaris. Infine Armando indagherà sul passato di Marcello Barbieri.

Il paradiso delle signore puntate 9-13 dicembre: Marta sta male

Nuovi colpi di scena appassioneranno il pubblico della soap opera, ambientata nella Milano degli anni '60.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 dicembre, rivelano che Salvatore e Marcello avranno intenzione di comprare la caffetteria con la vincita fatta al Totocalcio. Silvia scoprirà che l'ex amante di suo marito è ritornata in città. Intanto la capo commessa Molinari sarà forzata a prendersi dei giorni di riposo dal lavoro, per questo motivo Vittorio chiederà alla Calligaris se può prendere il suo posto provvisoriamente, quest'ultima deciderà così di accettare la proposta. Armando, dopo la richiesta di Agnese, cercherà alcune informazioni sul passato di Barbieri.

Nel frattempo la Cattaneo si presenterà al grande magazzino per avere un confronto con la Clelia mentre Luciano darà una mano ai due vincitori per compilare il piano finanziario per l’acquisto della caffetteria. Marta, invece, incomincerà ad avvertire dolori al ventre legati alla gravidanza.

Armando scopre il passato di Marcello

Adelaide proporrà a Umberto di trascorrere le feste in Liguria insieme a Riccardo, Ludovica e sua madre. Armando riuscirà a scoprire dei segreti riguardanti Marcello, ma sarà indeciso se raccontare la verità ad Agnese o mantenere il silenzio.

Intanto Salvatore incontrerà il direttore della banca per fare la richiesta del prestito che gli serve. Il Guarnieri e Flavia saranno sempre più vicini, a quel punto Riccardo non ci metterà molto a capire cosa ha in mente suo padre. D'altro canto, Cosimo si offrirà di finanziare il giovane Amato per l’acquisto della caffetteria. Gabriella, al contrario, suggerirà al fidanzato di prendersi un po' di tempo prima di decidere.

La Cattaneo parla chiaramente con Clelia

Gli spoiler settimanali de Il paradiso delle signore rivelano che, per far fruttare ulteriormente la vincita del Totocalcio, il Barbieri deciderà di giocare all'ippodromo: qui la sua complicità con Roberta diverrà più intensa, infatti la signorina Rossi aiuterà il ragazzo nelle scommesse sui cavalli.

Per finire, Silvia affronterà la Calligaris e le consiglierà di stare lontana da suo marito. Federico, dopo aver già avvisato che non ritornerà a casa per natale, chiamerà nuovamente sua madre per accertarsi che stia bene, quest'ultima confiderà a suo figlio di essere molto in ansia per il suo matrimonio. In fine Umberto e la mamma di Ludovica continueranno a fare delle uscite insieme.