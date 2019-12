Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per un'altra settimana ricca di sorprese per i telespettatori. Nella puntata di lunedì 2 dicembre, un personaggio molto amato tornerà a Milano: Clelia Calligaris. Nel frattempo, Marta e Vittorio rientreranno da Parigi e per Marcello e Angela continueranno i problemi economici.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 2 dicembre: Clelia ritorna a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 2 dicembre raccontano che nella grande città lombarda ci sarà un inaspettato ritorno: Clelia Calligaris. La ex capocommessa si fermerà davanti al Paradiso prima dell'orario di apertura.

Nel frattempo, a casa Cattaneo regnerà la serenità: Luciano, prima di uscire per recarsi al lavoro, ricorderà a sua moglie l'appuntamento della sera. I due coniugi, infatti, avranno intenzione di andare insieme ad assistere alla proiezione del Carosello girato con le Veneri. Sul grande schermo di Milano, Silvia e suo marito potranno vedere anche la scena che la loro figlia Nicoletta ha girato con Cesare e la piccola Margherita.

Nel frattempo, i Conti faranno ritorno dal viaggio a Parigi e Vittorio, leggendo i giornali, verrà a conoscenza della morte di Oscar Bacchini, i cui funerali verranno celebrati di lì a poco.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, 2 dicembre: Angela e Marcello hanno ancora problemi con l'affitto

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 del 2 dicembre rivelano che Clelia Calligaris dovrà occuparsi di alcune pratiche legate alla successione, in seguito alla morte di suo marito. La donna deciderà di contattare Roberta e di confidare alla ragazza la sua situazione. La ex capocommessa, infatti, sarà molto combattuta e non saprà se nascondere a tutti il suo ritorno a Milano o invece riaffacciarsi al mondo a cui aveva dovuto rinunciare.

Clelia saprà bene che un suo ritorno potrebbe scombussolare ancora la vita di Luciano, l'uomo che ama ancora. Cosa deciderà di fare la donna? E il Cattaneo, si lascerà coinvolgere ancora una volta o riuscirà a tenere fede alla promessa fatta a sua moglie, preservando la serenità che finalmente hanno riconquistato insieme?

Intanto, per Angela e Marcello i guai non saranno finiti. I due fratelli saranno ancora alle prese con il problema dell'affitto da pagare e tra i due continueranno gli attriti a causa dei problemi economici.

Riusciranno a trovare una soluzione per rimanere a Milano? Non resta che attendere di vedere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4.

La soap di Rai 1 ambientata nella Milano degli anni '60 ha riscosso un notevole successo tra il pubblico, che ormai si è appassionato alle vicende che ruotano intorno al grande magazzino di Conti. Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40.