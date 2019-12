Intrighi ed emozioni terranno compagnia ai fan de Il Segreto anche nell'episodio in onda lunedì 2 dicembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Le vicende saranno ancora incentrate su Carmelo Leal, il quale ha da poco perso la moglie Adela, morta in un tragico incidente d'auto. Il sindaco, come sappiamo, ha scoperto che il veicolo è stato sabotato e incolperà per questo Francisca Montenegro, mentre Raimundo cercherà di placare la tensione venutasi a creare cercando di convincere Severo che la moglie è estranea alla vicenda. La sete di vendetta del Leal però, sembrerà non placarsi, tanto che l'uomo, disperato, annuncerà a Severo di voler uccidere la Montenegro.

Anticipazioni 2 dicembre: Carmelo medita vendetta contro donna Francisca

Le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento pomeridiano della soap iberica, svelano che Carmelo sarà sempre più fuori controllo dopo la tragica scomparsa di Adela. Il Leal sembrerà non sentire ragioni e non ascolterà nemmeno l'amico Severo, il quale tenterà di convincerlo che non vi sono prove del coinvolgimento di Francisca nell'accaduto. Carmelo sarà più che mai determinato a compiere la sua vendetta e mediterà di uccidere la matrona la quale, nel frattempo, non solo si troverà a doversi difendere dalla rabbia e dall'odio del Sindaco, ma dovrà affrontare anche l'abbandono di Maria, la quale si starà apprestando a trasferirsi alla tenuta di Fernando.

Spoiler Il segreto: Maria lascia la Villa senza dire nulla a Francisca

Gli spoiler su quanto andrà in onda il prossimo 2 dicembre, rivelano clamorosi colpi di scena riguardanti proprio Maria e Fernando, che decideranno di trasferirsi alla tenuta 'la Havana' senza prima parlarne con la Montenegro. Francisca, infatti, si troverà a la Puebla, ignara del fatto che la sua figlioccia stia preparando i bagagli per lasciare la Villa. La Castaneda compirà questo gesto clamoroso su consiglio di Raiumundo, preoccupato per l'incolumità della nipote, a causa della sete di vendetta di Carmelo. L'Ulloa, infatti, chiederà alla nipote e a Fernando di trasferirsi immediatamente a 'La havana' e ordinerà a Mauricio di restare loro vicino durante il trasferimento.

Solo con il prosieguo delle puntate scopriremo, non solo la reazione di Francisca alla notizia dell'allontanamento di Maria, ma anche se si compirà la vendetta di Carmelo.

Questo e molto altro nella nuova puntata de Il segreto in onda lunedì 2 dicembre su Canale 5, a partire dalle 16:10. Ricordiamo inoltre, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, che questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.