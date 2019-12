Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che, giunta alla quarta stagione, continua ad appassionare i telespettatori. Gli spoiler della puntata che andrà in onda oggi, 20 dicembre, su Rai 1, svelano che l'affascinante Umberto Guarnieri si ritroverà al centro di una contesa amorosa. Il padre di Marta, infatti, suo malgrado sarà protagonista di un triangolo amoroso formato da Flavia Brancia di Montalto e Adelaide di Sant'Erasmo.

Silvia, invece, farà le valige per partire alla volta di Bari insieme a Luciano, mentre ci saranno grandi festeggiamenti per Salvatore e Marcello dopo la firma del contratto per l'acquisizione della Caffetteria.

Il Paradiso delle Signore, trame 20 dicembre: Silvia e Luciano in partenza per Bari

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano interessanti novità per i fan della soap opera ambientata nella Milano degli anni '60. Innanzitutto, durante la puntata di venerdì 20 dicembre, Silvia e Luciano (Giorgio Lupano) si appresteranno a trascorrere le festività natalizie in Puglia, poiché Federico non potrà tornare a casa per il servizio militare. La signora Cattaneo sarà immensamente felice di riabbracciare la nipotina Margherita e la figlia Nicoletta (Federica Girardello) trasferitasi da tempo a Bari per seguire il marito, Cesare Diamante, il quale ha ottenuto un lavoro importante in ospedale.

Intanto, a Milano, gli altri personaggi dovranno fare i conti con diverse vicende. Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) vedranno il loro sogno finalmente realizzarsi. Riccardo, infatti, ha offerto il suo sostegno economico al giovane Amato e a Barbieri per l'acquisto della caffetteria a discapito di Cosimo, il quale si era proposto per fare colpo su Gabriella (Ilaria Rossi).

Flavia, Umberto e Adelaide trascorrono il Natale insieme

La trama dell'appuntamento di oggi, 20 dicembre, de Il Paradiso delle Signore si soffermerà anche sui Guarnieri che si prepareranno a festeggiare il Santo Natale. Su tutti, si verificherà uno spiacevole equivoco: sia Flavia (Magdalena Grochowska) che Adelaide (Vanessa Gravina) saranno convinte di trascorrere (da sole) le feste insieme a Umberto (Roberto Farnesi) nella sua villa di Rapallo.

Peccato, però, che uno scherzo del destino costringerà la contessa di Sant'Erasmo, la Brancia di Montalto e il padre di Marta a passare le vacanze natalizie insieme.

Ricordiamo, infine, che la soap opera sarà in pausa natalizia da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, e che tornerà regolarmente in onda a partire dal 30 dicembre.