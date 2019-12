Il Paradiso delle Signore 4 sta per iniziare una nuova settimana di programmazione e sarà come sempre ricca di sorprese e colpi di scena. Durante la puntata di lunedì, 9 dicembre, Silvia confiderà a Federico la sua preoccupazione sul ritorno di Clelia. Nel frattempo, Marcello e Salvatore vinceranno al Totocalcio e per loro potrebbe essere l'occasione di cambiare vita. La Molinari avrà problemi di salute e sarà sostituita da Clelia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 9 dicembre: Silvia si confida con Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 9 dicembre raccontano che Silvia riceverà la telefonata di Federico. Il ragazzo, non potendo tornare per Natale, vorrà accertarsi della serenità della sua famiglia, ma troverà sua madre molto provata emotivamente.

La donna confiderà al figlio che le sue inquietudini sono dovute al fatto che Clelia è tornata a Milano: temerà di perdere l'equilibrio creato con suo marito dopo molti anni di crisi. Intanto Umberto entrerà in contrasto con Adelaide: mentre per il commendatore una storia tra Ludovica e Riccardo non potrebbe funzionare, secondo la contessa potrebbe essere un'ottima soluzione per tutti. Adelaide continuerà, quindi, a sostenere il piano per far avvicinare i due ragazzi.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, puntata 9 dicembre: Clelia torna capocommessa

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 relativa alla puntata del 9 dicembre rivelano che Marcello e Salvatore vinceranno al Totocalcio.

Presi dall'entusiasmo per aver fatto 12, i due ragazzi vorrebbero acquistare la caffetteria, risolvendo così anche il problema di cercarsi un altro lavoro. I due decideranno di chiedere consiglio ad Armando che troverà una buona idea in quello che i ragazzi gli racconteranno, ma proporrà loro di parlarne prima con Luciano. Il ragionier Cattaneo, infatti, potrebbe aiutarli con un piano finanziario e indicare loro la strada più giusta da percorrere per raggiungere i loro obiettivi. Marcello, però, è stato in galera e tutti lo ignorano: sarà la volta buona per raccontare il suo passato?

Nel frattempo, al Paradiso, la Molinari avrà un malore. A causa delle sue condizioni di salute, la capocommessa sarà costretta ad assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo: chi potrebbe sostituirla? Vittorio non avrà molti dubbi a riguardo e penserà che l'unica soluzione possibile sarà quella di proporre a Clelia di riprendere il suo vecchio ruolo. Anche se si tratterà di una situazione temporanea, in questo modo la Calligaris tornerà a lavorare a stretto contatto con Luciano, l'uomo che amava e forse ama ancora.

Come reagiranno i due di fronte alla quotidianità? E Silvia riuscirà a tenere a bada la gelosia di fronte ad una situazione che già una volta aveva messo in serio pericolo il suo matrimonio con il ragioniere?