Prosegue l'appuntamento in prime time sui canali Sky con la tredicesima stagione di X Factor, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan di cui ieri sera è andata in onda la semifinale in diretta televisiva. Un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico da casa, che ha finalmente scoperto i nomi dei finalisti di quest'anno. Per chi non avesse seguito la puntata in televisione può rivederla da oggi in streaming online con Sky Go ma sarà ritrasmessa anche in chiaro sul canale free Tv 8.

Dove rivedere la settima puntata di X Factor 13 in tv e streaming online

Nel dettaglio, infatti, per tutti i clienti abbonati alla pay tv satellitare c'è la possibilità di rivedere la settima puntata di X Factor 13 in streaming online grazie all'applicazione free Sky Go, la quale vi darà la possibilità di riguardare questa semifinale in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno o pullman.

La replica di questa semifinale andrà in onda anche su Tv 8. L'appuntamento è fissato per mercoledì 11 dicembre in prime time alle ore 21.15 circa.

Il giorno dopo, giovedì 12 dicembre, sempre sul canale 8 del digitale terrestre verrà trasmessa anche la finalissima di questa edizione in contemporanea con la messa in onda su Sky.

Una semifinale decisamente ricca di colpi di scena, durante la quale c'è stata l'eliminazione di un altro concorrente e soprattutto la proclamazione dei quattro finalisti ufficiali che la prossima settimana si giocheranno il tutto per tutto per riuscire a conquistare il titolo di vincitore assoluto di questa tredicesima stagione del talent show.

X Factor 13, la semifinale: eliminato Eugenio, i Booda vincono il ballottaggio finale

La puntata di ieri sera si è aperta con l'esibizione dei concorrenti rimasti in gara al fianco di una delle stelle della musica italiana. Parliamo di Tiziano Ferro che da poche settimane ha pubblicato il suo nuovo album di inediti che sta già scalando le classifiche di vendita nel nostro Paese.

Subito dopo si è passato alla prima manche di questa semifinale di X Factor 13, durante la quale i concorrenti si sono esibiti cantando i brani che gli sono stati assegnati dai rispettivi giudici nel corso della settimana.

Ad avere la peggio è stato Eugenio, finito al ballottaggio per l'eliminazione finale. Al termine della seconda manche, invece, sono stati i Booda ad avere la peggio. La sfida finale ha sancito che l'ultimo eliminato di questa edizione fosse Eugenio, che ha dovuto dire addio al sogno della finalissima. E così giovedì prossimo, sul palco del Forum di Assago di Milano, ci sarà la finalissima tra: Booda, Sofia, La Sierra e Davide Rossi.