La risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri è arrivata, inaspettatamente, nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 5 dicembre. La coppia, in precedenza, si era diretta nel backstage per confrontarsi sul passo compiuto dal cavaliere tarantino che ha così dovuto fare i conti con il rifiuto da parte della dama bresciana. Pur confermando di amarlo ancora, quest'ultima ha rivelato di non riuscire a dimenticare i problemi del passato e ha sottolineato il proprio desiderio di restare sola.

Lui ha tentato di indurla a riflettere ma le sue parole non hanno avuto il risultato sperato. Sarà questo l'addio di Ida e Riccardo nel parterre del Trono Over? In attesa di scoprire se l'ex coppia sarà presente nella prossima registrazione, è comunque possibile capire lo stato d'animo di Ida attraverso il post da lei pubblicato su Instagram e che ha ottenuto delle reazioni contrastanti da parte dei suoi fan.

Trono Over di Uomini e donne, Ida su IG: 'A volte si impara'

Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri questa volta potrebbe essere davvero finita.

La dama ha chiaramente espresso il suo punto di vista nel corso dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e donne, nella quale ha rifiutato l'anello di fidanzamento acquistato per lei dal cavaliere. Ha così chiarito le ragioni della sua decisione: "Forse non ci credo più io. […] Ho bisogno di stare sola". Ma non ha messo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti: "Ho detto che voglio stare da sola non che ci devo pensare se ti amo o no!" Ida ha precisato che in passato lui è riuscito a sconvolgerla con i suoi cambiamenti e non vorrebbe che ciò accadesse ancora.

Per ora, dunque, Riccardo ha incassato il due di picche, anche se in futuro nuovi sviluppi potrebbero arrivare. Nel frattempo, l'accaduto sembra avere indotto la Platano ad una riflessione. Così, infatti, ha scritto nell'ultimo post pubblicato su Instagram: "A volte si vince. A volte si impara". Ha poi aggiunto alla didascalia l'inevitabile sponsorizzazione.

Critiche e complimenti per Ida Platano

In risposta all'ultimo scatto pubblicato da Ida Platano nel suo profilo Instagram, i fan di Uomini e donne hanno commentato in maniera discordante.

In molti si sono complimentati con la dama per il suo aspetto, definendola 'bellissima' o invitandola a lottare per stare insieme a Riccardo Guarnieri. Ma non possono certo sfuggire le critiche, diventate ormai una costante negli account collegati al programma di Canale 5. Un utente scrive: "Hai ottenuto quel che volevi: la notorietà. Falsa e ipocrita", o ancora "è sempre stata la pupilla di tutto dentro quello studio, forse solo ora si stanno aprendo un po’ le menti!"