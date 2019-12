Il Paradiso delle Signore 4 nella prima prima settimana dell'anno riserva molti colpi di scena pronti a sorprendere i telespettatori. Nella puntata di venerdì, 3 gennaio, Silvia penserà di organizzare una festa in onore di Federico, ma a casa Cattaneo arriverà una pessima notizia a turbare gli animi. Inoltre Vittorio, Riccardo e Marta cominceranno a lavorare per l'expo '61, mentre Adelaide non apprezzerà l'iniziativa presa dal suo amico Achille Ravasi. Ludovica parlerà nuovamente con Angela, raccomandando di stare lontana da Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 3 gennaio: Riccardo, Vittorio e Marta lavorano con Ravasi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 3 gennaio raccontano che il ritorno di Federico sarà imminente. Per l'occasione, sua madre Silvia penserà di organizzare una festa in onore del figlio di cui ha sentito tanto la mancanza. Dopo la partenza di Nicoletta per Bari, infatti, a casa Cattaneo la solitudine ha preso il sopravvento, ma purtroppo non tutto andrà come il ragioniere e sua moglie speravano.

La famiglia sarà turbata da una terribile notizia che sconvolgerà Silvia e Luciano e manderà in crisi anche Roberta.

Nel frattempo, Achille Ravasi accoglierà a Torino Riccardo, Marta e Vittorio. Gli imprenditori otterranno l'incarico di lavorare per il Comitato Regionale Lombardo e portare avanti il progetto di Expo '61. Adelaide non apprezzerà il comportamento di Ravasi che, pur essendo suo amico di vecchia data, escluderà la contessa dall'organizzazione dell'importante evento.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 3 gennaio: Flavia e Adelaide dubitano di Umberto

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 3 gennaio rivela che nella puntata di venerdì il problema della presenza di Angela continuerà a preoccupare Ludovica. Nonostante Adelaide abbia già minacciato la Barbieri di licenziamento, la Brancia percepirà una situazione di pericolo per il suo rapporto con Riccardo.

Per questi motivi, Ludovica deciderà di affrontare Angela in maniera diretta, intimandole di stare lontana dal suo fidanzato.

Per Umberto Guarnieri, intanto, le cose si complicheranno: Flavia e Adelaide cominceranno ad insospettirsi. Le due donne si domanderanno come mai il commendatore abbia pensato per entrambe allo stesso bracciale e i sentimenti di Guarnieri verranno messi in discussione. Come riuscirà a risolvere questa situazione il banchiere? Per scoprirlo, non resta che attendere le puntate successive, in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 15:40 con le nuove avventure de Il Paradiso delle Signore 4.