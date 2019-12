Il Grande Fratello Vip 4 ha una nuova concorrente, Paola Di Benedetto. L'annuncio della sua presenza all'interno del cast è stato svelato direttamente dagli autori del programma. Tramite un video pubblicato sui canali Instagram e Facebook del reality-show è comparsa la figura di una donna mentre eseguiva un ballo. Al termine della breve coreografia è apparsa l'ex Madre di Natura di Ciao Darwin.

In realtà già da tempo le indiscrezioni anticipavano la possibile presenza della Di Benedetto all'interno del cast.

La ragazza può essere definita una veterana dei reality, visto che ha già partecipato a L'Isola dei Famosi.

Alfonso Signorini potrebbe aver scelto la modella vicentina per il suo caretterino piuttosto vivace. Ma anche per le vicende di Gossip: oggi Paola Di Benedetto è legata al cantante del duo Benji e Fede, Federico Rossi. Durante l'esperienza come naufraga in Honduras, invece, ha avuto un breve flirt con Francesco Monte. Tutte vicende che potrebbero incuriosire e far discutere i telespettatori.

Nel frattempo, sui social sono già arrivati numerosi commenti di approvazione in merito alla partecipazione della vicentina alla quarta edizione del GF Vip. Come spesso accade in questi casi, c'è anche chi ha espresso un parere negativo.

I primi otto concorrenti del reality-show

Con l'ufficialità di Paola Di Benedetto i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 rivelati fino ad oggi sono esattamente otto.

La prima ad essere stata annunciata è stata Rita Rusic, mentre il secondo ed il terzo nome diffuso è stato quello di Pago e Clizia Incorvaia. Direttamente dal conduttore Mediaset nel salotto di #Cr4 - La Repubblica delle Donne, sono stati annunciati altri tre inquilini: Adriana Volpe, Michele Cocuzza e Antonella Elia.

Infine, durante l'intervista doppia tenuta a Le Iene da Wanda Nara e Pupo, che quest'anno svolgeranno i ruoli di opinionisti del programma, è stato ufficializzato il nome di Antonio Zequila.

Il GF di Alfonso Signorini raddoppia

Dopo numerosi rinvii la prima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini aprirà i battenti mercoledì 8 gennaio. Stando alle prime indiscrezione per il primo periodo il reality avrà una doppia puntata a settimana. Infatti, dopo l'esordio, è già in programma una seconda serata settimanale prevista per il venerdì 10 gennaio.

Ricordiamo, che il reality-show sarebbe dovuto partire già negli ultimi mesi del 2019 ma, per motivi legati alla programmazione della rete ammiraglia, i vertici di Cologno Monzese optarono per un rinvio. Al momento non è chiaro con quale programma del prime time di RaiUno si scontrerà il Grande Fratello Vip 4, ma Alfonso Signorini ce la sta mettendo tutta per formare un cast difficile da dimenticare.