Le anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita' relative alle puntate che andranno in onda da lunedì' 9 dicembre a domenica 15 dicembre su Canale 5 preannunciano numerose novità e colpi di scena davvero emozionanti. Infatti, Telmo sarà sempre più vicino a smascherare Samuel. Lucia Alvarado sarà contenta di partire e viaggiare con l'Alday.

Nel frattempo Celia si arrabbierà con Felipe, questo perché la donna sarà convinta che suo marito si sia fatto comprare dall'Alday mediante la statuetta d'avorio.

Poco dopo, Carmen verrà informata da Mendez che il suo ex marito è riuscito a fuggire durante il trasferimento in prigione, mentre il sacerdote e Samuel si scontreranno di fronte alla cameriera Ursula. Quest'ultima dirà all'Alday che non gli permetterà di fare del male al parroco.

Telmo starà molto male per la partenza di Lucia

Successivamente, padre Telmo ascolterà una conversazione tra Jimeno e Samuel e temerà che quest'ultimo stia tramando qualche altra cosa. Proprio per questo motivo il prete cercherà di avvertire Lucia, ma la donna non lo ascolterà e partirà ugualmente con l'uomo per Toledo. Qui, i due incontreranno Nicasio, contatto dell'Alday che mostrerà tutta la sua collezione d'arte privata e la Alvarado sarà davvero molto contenta di tutti questi lavori.

Nel frattempo il sacerdote starà male perché Lucia sarà in viaggio con Samuel; quindi ci penserà la cameriera Ursula a confortarlo in qualche modo.

Sulla strada per ritornare nella cittadina di Acacias 38 si romperà la carrozza che trasporterà la Alvarado e l'Alday e così i due passeranno la notte a casa di Nicasio. In questo frangente i due giovani avranno anche un momento d'intimità e apriranno i loro cuori nella notte in cui saranno lontani dal loro paesino. Infatti, Lucia rischierà di baciare Samuel che però si ritirerà nella sua stanza. Intanto, la cugina della Alvarado verrà avvertita che i due passeranno la notte fuori.

Samuel chiederà la mano dell'Alvarado

Il viaggio di Toledo consoliderà l'amore tra Lucia e Samuel. Infatti, quest'ultimo chiamerà tutti i vicini ad un incontro pubblico per chiedere la mano della ragazza. Nel frattempo Telmo incontrerà Jimeno per proporgli un accordo. Poco dopo l'Alday chiederà la mano della Alvarado, ma quest'ultima non farà in tempo a dire di sì che Celia sverrà. Proprio per questo motivo Samuel proporrà a Lucia di non avvicinarsi troppo a sua cugina perché questa malattia potrebbe essere contagiosa.

Infatti, poco dopo il dottore visiterà la moglie di Felipe e dirà alla donna che potrebbe aver contratto l'Ebola. Nonostante ciò, la donna chiederà comunque che i preparativi per il matrimonio continuino.