Il Paradiso delle Signore 4 continua la sua programmazione della sesta settimana con nuove sorprese per i telespettatori. Nella puntata di giovedì 28 novembre, Agnese parlerà con Armando delle sue paure riguardanti il futuro del figlio. Nel frattempo, Angela ascolterà una conversazione tra Adelaide e Riccardo e andrà via dalla Villa. Il Guarnieri comincerà il suo lavoro accanto a Luciano e il rapporto tra i due non sarà per niente semplice. Inoltre, Gabriella scoprirà la situazione lavorativa del suo fidanzato e prenderà male il fatto che non sia stata informata dell'imminente licenziamento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 27 novembre: Angela scopre che Marcello ha preso dei soldi da Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì 28 novembre, raccontano che Agnese non riuscirà a nascondere a lungo la sua preoccupazione per suo figlio Salvatore. La caffetteria in cui lavora il giovane Amato, infatti, sarà messa in vendita e a breve e lui si ritroverà disoccupato. La donna troverà una spalla in Armando e racconterà al magazziniere le sue paure. Intanto, a Villa Guarnieri, Angela si ritroverà ad ascoltare una conversazione tra Adelaide e Riccardo.

Quello che apprenderà dalle parole della zia e del nipote, la spingerà a lasciare improvvisamente la Villa. Che cosa si diranno? La Barbieri tornerà a casa sua, dove scoprirà che Marcello ha intascato dei soldi da Umberto come risarcinento dell'incidente subito dalla sorella.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, puntata 28 novembre: Luciano e Riccardo hanno difficoltà sul lavoro

La trama della puntata di giovedì de Il Paradiso delle Signore 4 rivela che, mentre Marta e Vittorio saranno a Parigi, Riccardo si occuperà del Paradiso e quindi lavorerà a stretto contatto con Luciano. I rapporti lavorativi tra i due si dimostreranno più difficili del previsto: riusciranno a trovare un punto di incontro e mettere da parte il loro passato?

Nel frattempo Gabriella scoprirà che il fidanzato sta per perdere il lavoro. Salvatore, infatti, ha voluto tenere nascosta la sua difficile situazione anche alla ragazza. Quando la Rossi verrà a conoscenza di tutto, non reagirà bene per essere stata tenuta all'oscuro di una parte così importante della vita del giovane Amato. Questo segreto potrebbe portare a dei problemi nel rapporto dei due fidanzati? Non resta che scoprirlo nelle prossime puntate.

