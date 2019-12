Riesce sempre ad appassionare la serie televisiva di origini spagnole Il Segreto, scritta da Aurora Guerra. Negli episodi in programma in Italia nelle prossime settimane ci sarà il clamoroso ritorno di Don Anselmo (Mario Martin) che si riaffaccerà nel quartiere iberico dopo aver appreso le ultime novità. Scendendo nel dettaglio lo storico parroco di Puente Viejo riabbraccerà i paesani non appena saprà che il sottosegretario Juan Garcia Morales (Josè Navar) vuole far inondare l’intero quartiere dalle acque di un bacino idrico inaugurato da poco.

Inoltre Don Anselmo sarà di fondamentale importanza per il suo collega Don Berengario (Miguel Uribe) che si troverà in una situazione difficile per aver fatto la conoscenza della figlia Esther Soto (Patrizia Delgado). Quest’ultima continuerà a stravolgere la vita del padre rivelandogli il vero motivo del suo arrivo in città. Don Berengario scoprirà che sua figlia ha bisogno del suo aiuto poiché non è ancora riuscita a saldare un grosso debito.

Don Berengario apprende di avere una figlia, i sospetti di Dolores

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset svelano che un personaggio farà una scoperta del tutto inaspettata.

Si tratta di Don Berengario che farà la conoscenza di Esther Soto una giovane che gli rivelerà di essere sua figlia. Il parroco di Puente Viejo deciderà subito di accogliere la fanciulla in canonica per recuperare il tempo perso. I telespettatori avranno modo di capire che il sacerdote mentre era già in seminario ebbe una relazione con Marina, una donna che fece perdere le sue tracce dopo essere rimasta incinta. Purtroppo Esther farà sapere a Don Berengario che sua madre non è più in vita da parecchio tempo.

Il collega di Don Anselmo, pur essendo rimasto spiazzato per aver appreso il decesso del suo vecchio amore, si legherà sempre di più alla sua consanguinea al tal punto da far sospettare Dolores. Quest’ultima non appena vedrà il prelato e la forestiera molto complici comincerà a diffondere dei pettegolezzi nel quartiere. A questo punto Don Berengario non avrà altra scelta che confessare alla bottegaia di essere il padre della Soto.

Il ritorno di Don Anselmo, Esther confessa al padre di avere un debito

La madre di Hipolito non ancora soddisfatta dalla versione del sacerdote continuerà a spettegolare facendo sapere a Marcela e Consuelo di vedere una certa somiglianza tra Esther e Jacinta Ramos, colei che in passato fece finta di essere Aurora Castro, la figlia di Pepa e Tristan.

La consorte di Tiburcio, sempre più insospettita, arriverà anche a confidare i suoi dubbi a Don Anselmo non appena rimetterà piede nella cittadina iberica dopo aver appreso che a breve verrà sommersa dalle sue acque. Il vecchio prete del villaggio sin da subito si recherà a casa di Don Berengario, e incontrerà Esther. Successivamente quest’ultima apprenderà che suo padre sarebbe stato disposto a lasciare la sua vocazione se sua madre, Marina, fosse ancora viva. Nel frattempo Don Anselmo comincerà a credere alle insinuazioni di Dolores.

Nello specifico lo storico parroco di Puente Viejo avrà il presentimento che la Soto non sia del tutto sincera. Quest’ultima mostrerà quali sono le sue reali intenzioni nel momento in cui dirà al padre di aver contratto un debito dal valore di ben 500.000 pesetas. In buona sostanza, tramite la sua confessione, la fanciulla farà capire chiaramente di aver rintracciato Don Berengario soltanto per un secondo fine.