il paradiso delle signore tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 16 al 20 dicembre, rivelano che Roberta inaspettatamente si lascerà andare con Marcello. Intanto, Salvatore e Marcello acquisteranno la Caffetteria grazie all'aiuto economico di Riccardo mentre Umberto porterà avanti le relazioni con Adelaide e Flavia scatenando la gelosia delle due donne. Infine, Cosimo farà di tutto per conquistare Gabriella e finirà per farla litigare con Salvatore.

Il Paradiso delle signore, Cosimo fa litigare Gabriella e Salvatore

Le trame Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 dicembre, rivelano che Gabriella, Angela e Roberta parleranno della vincita di Marcello. Poco dopo, la Pellegrini scoprirà che il giovane ha raggiunto l'obiettivo giocando in maniera clandestina. Nel frattempo, Silvia nasconderà a Luciano di averlo chiamato dalla pensione di Clelia, ma poi cambierà idea e gli dirà la verità. Angela, al Circolo rivedrà Riccardo in compagnia di Ludovica.

I due sono appena rientrati da un weekend a Cortina. Intanto, Umberto finirà per scatenare la gelosia di Adelaide e Flavia, le quali non sanno che il commendatore sta giocando con entrambe. Poco dopo, Cosimo farà di tutto per conquistare il cuore di Gabriella. Il giovane agendo in tal modo finirà per farla litigare con Salvatore. La Venere ed il cameriere faranno fatica a fare la pace e tra i due ci saranno sempre più malumori a causa della gelosia dell'Amato, il quale non sopporta il fatto che il Bergamini pur di far colpo sulla sua fidanzata si è detto disposto a finanziare l'acquisto della Caffetteria.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Riccardo decide di aiutare Salvatore e Marcello

Umberto confiderà ad Adelaide di essere molto preoccupato per le sorti della Banca Guarnieri, ma la contessa lo rassicurerà dicendogli che ha la soluzione giusta per risolvere il problema. Dal canto suo Flavia deciderà di scoprire quale sia la vera natura del rapporto tra il Guarnieri senior e sua cognata. Più tardi, al Paradiso, Vittorio dovrà affrontare una nuova emergenza lavorativa, la Molinari, infatti, gli comunicherà che dopo le festività non potrà più lavorare come capo commessa al magazzino.

Nel frattempo, Riccardo dopo aver scoperta la difficile situazione in cui si trova Marcello, deciderà di aiutare lui e Salvatore ad acquistare il Bar. Il Guarnieri Junior considererà il suo gesto come un modo per sdebitarsi con Angela, la quale poco dopo si recherà da lui in Villa e gli confiderà un grosso segreto.

Marcello rivela un segreto a Roberta

Clelia in caffetteria incontrerà per caso Luciano e lo informerà del fatto che resterà al Paradiso per le feste natalizie, ma che il suo soggiorno a Milano non durerà molto a lungo.

A questo punto, Vittorio e Luciano dovranno trovare una soluzione per far fronte alla difficile situazione venutasi a creare al magazzino. Nel frattempo, Agnese scoprirà che l'appartamento in cui abitavano Angela e Marcello è ancora sfitto e proporrà ad Armando di prenderlo. Poco dopo, Riccardo dirà ad Angela che ha deciso di aiutare Marcello ad acquistare la Caffetteria. Il Barbieri, però, non sarà molto convinto di accettare il suo aiuto. Intanto, Marcello si farà coraggio e rivelerà a Roberta un segreto del suo passato lasciando la ragazza a bocca aperta.

Più tardi, il giovane Amato dirà all'amico Marcello che devono accettare l'aiuto di Riccardo visto che è l'unico modo che hanno per realizzare il loro sogno di rilevare la Caffetteria. Clelia si appresta a lasciare nuovamente Milano le Veneri decideranno di comprare un regalino a Carletto. Marta, però, non vorrà lasciarla andare e così cercherà il modo di convincerla a restare con loro. Riccardo, intanto, si renderà conto che Ludovica è gelosa di Angela e così la tranquillizzerà dicendole che tra lui e la cameriera c'è solo un vincolo di tipo professionale.

Roberta si lascia andare con Marcello

A casa Cattaneo ferveranno i preparativi per la partenza. Silvia preparerà tutto con cura per andare a Bari dove trascorrerà insieme a Luciano, le festività con Nicoletta e la piccola Margherita. Nel frattempo, Marcello e Salvatore apporranno la loro firma sul contratto di compravendita della Caffetteria. Dopo una lunga attesa i due amici potranno finalmente rilevare il Bar. A pochi giorni dal Natale, Umberto dovrà fare fronte ad un equivoco davvero poco piacevole visto che sua cognata e la Brancia di Montalto ignare del doppio gioco dell'uomo, saranno convinte di passare una piacevole serata sole con lui nella villa di Rapallo.

Nel frattempo Clelia prenderà una decisione molto importante che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro e quello di Carletto mentre Roberta non riuscirà più a resistere al fascino di Marcello ed inaspettatamente si lascerà andare con lui.