Il prossimo sabato 14 dicembre 2019 andrà in onda la quinta ed ultima puntata di Amici 19, prima della pausa per le festività natalizie. La conduttrice televisiva Maria De Filippi prima di concludere la quarta puntata di sabato 7 dicembre ha annunciato ciò che accadrà nel prossimo appuntamento. Attualmente la classe della scuola più famosa d'Italia è formata da 18 allievi tra cantanti e ballerini. Al momento questo numero è eccessivo in virtù del fatto che a gennaio quando riprenderanno le lezioni ci si avvicinerà sempre di più al serale del talent show di Canale 5.

Quindi, proprio per questo motivo la De Filippi ha annunciato che sabato prossimo ci saranno due eliminazioni. Dunque, da 18 si passerà a 16 allievi dopo la sosta natalizia. Però dovremmo aspettare la messa in onda della puntata per scoprire chi saranno i due a dover abbandonare la scuola e rinunciare al sogno.

Puntata del 7 dicembre: Nyv vince la sfida interna e parteciperà a Tu si que vales

La puntata registrata venerdì 6 dicembre e andata in onda il giorno dopo è stata ricca di novità e colpi di scena emozionanti.

In particolare, i professori della scuola di Amici bocceranno tutte le richieste del cantante Stefano a cominciare da quella di volersi esibire in virtù della sconfitta del suo team capitanato da Gaia contro quello capitanato da Nyv. Ma non è tutto perché il ballerino Valentin ha continuato a battersi affinché sedesse almeno in studio la maestra Natalia Titova per valutare le sue esibizioni. Infatti, quest'ultima è stata da sempre una sua grande sostenitrice, ma nonostante ciò ha preferito rifiutare la proposta perché ha affermato che non sarebbe obiettiva nel giudizio perché in un certo senso di parte.

Poco dopo Maria De Filippi annuncerà che quest'anno ci sarà un torneo interno tra chi ha i voti più alti e il vincitore avrà l'opportunità di esibirsi in prima serata durante la finale del programma di Mediaset 'Tu si que vales'. La sfida di canto è stata una lotta a tre, tra Jacopo, Gaia e Nyv e a trionfare e vincere il premio è stata proprio quest'ultima.

Valentin ottiene la possibilità di essere valutato da un giudice esterno ai 3 della commissione

Ma nonostante ciò la timida cantante finirà ultima nella classifica di gradimento e dovrà affrontare una sfida per la permanenza all'interno della scuola.

La sfida verrà vinta da Nyv che siederà nuovamente al suo banco. Invece, Gaia riceverà la maglia rossa per la sconfitta della sua squadra nella sfida a squadre. Il pubblico però scoprirà il destino della cantante ex di X factor durante il day time di quest'oggi.

Infine, il ballerino Valentin ha ottenuto la possibilità di essere giudicato da un giudice esterno ai 3 componenti della commissione. Infatti, il latinista di volta in volta potrà escludere uno tra Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor e sarà valutato da questo giudice esterno al programma.

Nella puntata di sabato scorso Valentin ha sfidato Talisa e ha poi deciso di escludere dal giudizio la sorella di Giuliano Peparini.