Ambientata a Mantova, principalmente tra le mura del tribunale, la serie 'Il processo' ruota attorno al brutale omicidio della diciassettenne Angelica Petroni. La PM Elena Guerra, che ha scoperto di avere un legame con la vittima, decide di occuparsi del caso. Nonostante la premessa accattivante di quella che è una novità nel panorama televisivo italiano, il genere del legal thriller, la serie è crollata al primo appuntamento, complice il programma su Rai1 con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio.

Perciò Canale 5 ha deciso di ridurre le puntate da quattro a tre, mandando in onda tre episodi a settimana. Nella seconda puntata sono stati trasmessi il terzo, quarto e quinto episodio che ha visto, ancora una volta, lo scontro in aula tra il pubblico ministero Guerra e l'avvocato difensore Ruggero Barone. A suon di testimonianze, rivelazioni e prove inattese, nella puntata andata in onda sono venute fuori alcune verità sulla vita di Angelica, su Linda Monaco e la sua famiglia e sulla morte della vittima. I tre episodi trasmessi poche ore fa sono già disponibili in streaming su Mediaset Play.

Il processo: in streaming su Mediaset Play la replica della seconda puntata del 6 dicembre

Poche ore fa è andata in onda la seconda puntata de Il processo, la serie thriller interpretata da Vittoria Puccini, Francesco Scianna e Camilla Filippi. I tre episodi trasmessi su Canale 5, in alternativa alla tv, potevano anche essere seguiti in contemporanea sul sito di Mediaset Play nella sezione dedicata alle 'dirette'. In questo modo gli spettatori potevano visionare la puntata anche su pc e su smartphone.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Coloro che seguono la serie, ma non hanno avuto modo di vedere la puntata trasmessa in prima serata, possono recuperarne la visione in streaming sempre sullo stesso sito che mette a disposizione degli utenti i contenuti andati in onda sulle reti Mediaset, comprese le fiction. Gli episodi sono già disponibili e possono essere visionati, oltre che sul sito internet, anche su dispositivi mobili. È necessario che gli utenti scarichino gratuitamente dagli store digitali l'app ufficiale di Mediaset Play.

Trama seconda puntata

Nella seconda puntata de Il processo, si è assistito al procedimento avviato dal pubblico ministero Elena Guerra contro Linda Monaco, accusata di aver assassinato la giovane Angelica. La PM non ha creduto assolutamente che Silvia potesse aver commesso il brutale omicidio e ha cercato di scoprire cosa si nascondeva dietro la falsa dichiarazione della ragazza. La Guerra si è trovata a gestire la difficile situazione che si era creata in aula. Nel frattempo il magistrato ha continuato a portare avanti la tesi della colpevolezza dell'imputata facendo deporre due testimoni che hanno aggravato la posizione della Monaco, dipinta come crudele e capace di tutto.

L'avvocato Barone ha risposto all'accusa spostando l'attenzione su un misterioso uomo che è stato visto litigare con Angelica prima della sua morte.