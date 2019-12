Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense, "Beautiful", interpretata fra gli altri da Scott Clifton (Liam Spencer), Jacqueline Maclennes Wood (Steffy Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan). Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dall'8 al 13 dicembre, tutti pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13.40, escluso la domenica. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul parto prematura di Hope Logan sull'isola di Catalina, sull'arrivo in clinica di Liam, Brooke e Ridge e sui problemi finanziari di Reese Buckingham.

Reese aiuterà Hope a partorire

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che dopo essere arrivata a Catalina da sola, Hope verrà improvvisamente sorpresa dalle doglie diverse settimane prima dello scadere dei nove mesi di gravidanza. A quel punto, spaventata e sola, si rivolgerà al dottor Reese Buckingam, il padre di Zoe, che la condurrà nella sua clinica per aiutarla a partorire in tutta sicurezza. Il parto di Hope però, non andrà nel migliore dei modi. La giovane, infatti, fra una contrazione e l'altra, perderà i sensi per poi risvegliarsi molto tempo dopo, ritrovando Liam al suo capezzale.

A quel punto, la Logan chiederà di vedere la sua bambina, Beth, ma il marito ed il dottor Reese Buckingam la informeranno che sua figlia è morta poche ore dopo il parto. A riprova di ciò, il dottore mostrerà a Hope e Liam il corpo senza vita di una neonata. In seguito, arriveranno in clinica anche Brooke e Ridge che, non sapendo nulla di ciò che è successo, chiederanno di poter vedere la loro nipotina. Dopo essere stati informati della tragedia però, la coppia esigerà delle spiegazioni convincenti dal dottor Reese.

Il dramma vissuto da Reese Buckingham

I dottori spiegheranno a Liam ed Hope che la piccola Beth è morta a causa di alcune complicanze inaspettate che sono sopravvenute nel corso del parto. Distrutti dal dolore, i due giovani verranno consolati dai loro familiari, che si stringeranno attorno a loro per cercare di lenire almeno in parte il loro dolore. Nel frattempo, alcuni malviventi continueranno a minacciare Reese a causa di un debito che il dottore non ha saldato in tempo. I delinquenti, infatti, ricatteranno il medico intimandogli di trovare il più in fretta possibile il denaro necessario per saldare il suo debito se non vuole che loro facciano del male a sua figlia Zoe.

Terrorizzato dalle minacce, Reese non rivelerà a nessuno il dramma che sta vivendo, ma prenderà un'importante decisione che risolverà tutti i suoi problemi ma rovinerà momentaneamente la vita di qualcun altro.