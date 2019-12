A Uomini e donne proseguono le conoscenze tra le dame e i cavalieri. I protagonisti dell'ultima registrazione sono stati ancora una volta Gemma e Juan. I sospetti sulla veridicità dell'interesse del venezuelano sono aumentati e la Galgani è finita ancora una volta in lacrime e piena di dubbi.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 16 dicembre: Armando accusa Juan

Durante la registrazione del trono Over del 16 dicembre, Gemma ha raccontato in studio la sua ultima esperienza con Juan Luis. I due si sono visti a Torino nel corso della settimana ed hanno anche trascorso la notte insieme, ma hanno soltanto dormito.

Secondo quanto detto dalla Galgani, l'uomo si è addormentato restando vestito, mentre lei ha passato la notte in bianco a chiedersi come mai le cose tra loro non funzionassero. In studio le reazioni non si sono fatte attendere. Armando ha ribadito la sua idea: secondo il napoletano, Juan starebbe solo usando Gemma, dicendo bugie sul suo interesse. Inoltre, Juan è stato accusato di essere un falso, anche per quanto riguarda la professione, avendo dichiarato di essere un dentista, mentre nella realtà fa il tecnico.

Il problema sollevato da Armando si riferisce soprattutto al rapporto che Juan avrebbe instaurato con sua sorella. Secondo il napoletano, che ha mostrato i messaggi a Tina e Gianni, sua sorella sarebbe stata contattata più volte da Juan che avrebbe anche fatto il cascamorto con lei. Il venezuelano si è difeso, affermando che tra loro si tratta solamente di un'amicizia. Armando ha rincarato la dose, tirando in ballo anche la signora di Firenze, un'altra amica di Juan, e portando in studio le prove che tra i due ci sarebbe qualcosa di più. La signora, infatti, si è sentita con il venezuelano attraverso i social e lui si è autoinvitato a casa sua.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Spoiler U&D over: Gemma si fa consolare da Tina

Gli spoiler di Uomini e donne provenienti dal Vicolo delle news rivelano che Gemma in studio è rimasta molto colpita dalle dichiarazioni di Armando. Quando Maria De Filippi ha chiesto cosa pensasse, la Galgani ha ammesso di cominciare a nutrire dei dubbi nei confronti di Juan. I presenti, compreso Gianni, hanno cercato di convincere Gemma a lasciar perdere questa nuova conoscenza, anche perché l'uomo ha espresso chiaramente la mancanza di chimica nel loro rapporto.

A questo punto Gemma, presa dallo sconforto dell'ennesima delusione, è uscita dallo studio, andando a piangere dietro le quinte. Tina è stata vicina alla donna, fino a consolarla, anche se poi l'ironia ha preso il sopravvento e hanno chiamato il dottore.

Juan Luis sarà quindi prossimo ad abbandonare la dama torinese? Gemma Galgani troverà l'amore della sua vita a Uomini e donne? Non resta che aspettare di vedere come proseguiranno le vicende nel programma di Maria De Filippi.