La scelta di Giulio Raselli è imminente: durante la registrazione di Uomini e Donne del 28 dicembre, il ragazzo ha confermato che prenderà una decisione definitiva tra Giulia D'Urso e Giovanna Abate nella prossima puntata. Il percorso del tronista, dunque, è giunto al termine: dopo mesi di incertezze e avvicinamenti all'una o all'altra corteggiatrice, il giovane sta per comunicare a tutti chi sarà la sua nuova fidanzata.

Giulio prossimo alla scelta: l'annuncio oggi in studio

L'avventura di Giulio Raselli a Uomini e donne sta per finire: come riportano le anticipazioni della puntata del Trono Classico che è stata registrata oggi, il ragazzo ha confermato in studio che la sua scelta avverrà la settimana prossima.

Il blog "Vicolo delle News", inoltre, informa i telespettatori del dating-show che il tronista ha fatto delle belle esterne sia con Giovanna Abate che con Giulia D'Urso; con quest'ultima, per esempio, ha fatto anche dei discorsi molto seri come quello su un'ipotetica convivenza dopo la fine della trasmissione.

Con la romana, invece, Giulio è uscito due volte nei giorni scorsi: il primo incontro c'è stato nei camerini ed è terminato con un lungo scambio di baci appassionati, il secondo in un centro benessere dove i due si sono lasciati andare a tenere effusioni.

La corteggiatrice, però, si è lamentata parecchio quando ha scoperto che Raselli non avrebbe scelto oggi: secondo la giovane, dopo le esterne che hanno fatto, lui si sarebbe dovuto schiarire le idee in modo definitivo e non aspettare altri sette giorni prima di decidere tra lei e la "rivale".

Carlo bacia Cecilia Zagarrigo in esterna

L'atteggiamento un po' polemico che ha assunto Giovanna in studio ha fatto storcere il naso sia a Tina Cipollari che allo stesso Giulio: il tronista ha detto che alla ragazza non va mai bene nulla e, anziché lamentarsi come ha fatto, dovrebbe essere contenta che la prossima settimana ci sarà la scelta.

Visto il comportamento romantico e affettuoso che Raselli ha avuto sia in esterna con la Abate che con la D'Urso, è difficile intuire chi delle due avrà la meglio; soltanto tra sette giorni, ovvero quando sarà registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, si saprà il nome della corteggiatrice preferita da Giulio e, soprattutto, se quest'ultima risponderà "sì" o "no".

Intanto, durante l'appuntamento del dating-show che si è tenuto sabato 28 dicembre a Cinecittà, il tronista Carlo si è lasciato andare a baci appassionati con Cecilia Zagarrigo in esterna: i due sono sempre più complici e per la ragazza potrebbe essere finalmente la volta buona dopo essere stata rifiutata alla scelta prima da Luca Onestini e poi da Oscar Branzani.