La soap opera di Beautiful continuerà a sorprendere i telespettatori anche dopo le festività natalizie. Le trame delle puntate andate in onda a dicembre negli Usa, rivelano che Thomas Forrester dimostrerà di essere sempre più cattivo. In particolare, il figlio di Ridge arriverà ad immaginare la morte di Brooke per avere una nuova vita accanto a Hope Logan e Douglas.

Beautiful: Hope sposa il padre di Douglas

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane che vedremo prossimamente su Canale 5, si soffermano su Thomas, il quale diventerà l'assoluto antagonista dello sceneggiato.

Nel dettaglio, il ragazzo comincerà a provare una vera ossessione nei confronti di Hope ed un astio cocente per Brooke.

Tutto avrà inizio quando la giovane Logan si farà convincere dal Forrester a sposarlo per diventare la madre del piccolo Douglas. A tal proposito, la madre di Beth instaurerà un rapporto speciale con il bambino, sofferente per la perdita della sua adorata madre. Peccato che le loro nozze abbiano vita breve. Hope, infatti, scoprirà che il figlio di Ridge gli ha taciuto la verità su Beth.

Per questo motivo, la Logan gli si rivolterà contro, tanto da tornare tra le braccia di Liam. Una decisione che sarà presa assai male dal padre di Douglas, che userà quest'ultimo come pedina di scambio fino alla sua caduta in una vasca di acido.

La presunta morte di Thomas

Nel corso delle puntate americane di Beautiful, andate in onda a dicembre 2019 in America e nei prossimi mesi su Canale 5, vedremo i rapporti tra Hope e Thomas precipitare ulteriormente. La Logan, infatti, chiederà l'affido esclusivo di Douglas, ritenendo il suo ex marito affetto dal bipolarismo. Il figlio di Ridge, all'inizio, si rifiuterà categoricamente, per poi chiedere all'ex moglie una notte di passione in cambio della firma sui documenti, comprovanti l'affido di Douglas.

In questo frangente, tra i due ci sarà un violento parapiglia, nel corso del quale il Forrester avrà la peggio, tanto da cadere all'interno di un recipiente, pieno di un liquido presumibilmente tossico.

La figlia di Brooke, a questo punto, crederà di averlo ucciso, visto che di lui si perderanno le tracce. Poi, la giovane Logan si recherà dalla madre per informarla della terribile disgrazia. Qui, quest'ultima le esprimerà la sua solidarietà, giurando di mantenere il segreto su questa squallida faccenda.

Il Forrester si immagina il decesso di Brooke

Ma ecco che Thomas tornerà tra i vivi, tanto da giurare vendetta nei confronti di Brooke, che diventerà la sua peggiore nemica. Nel frattempo, la Logan pretenderà che la figlia si allontani per sempre dal giovane. Tutto questo comporterà una crisi coniugale irrimediabile con Ridge e l'odio di Thomas contro di lei. Il Forrester, infatti, arriverà a immaginarsi il decesso di Brooke per avere la strada spianata con Hope ed il figlio Douglas. La vita della sorella di Katie è davvero in pericolo a causa della follia del figliastro?

In attesa di sapere come finirà questa story-line, si ricorda che la soap opera torna martedì 7 gennaio 2020 su Canale 5.