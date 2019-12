Prosegue l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno registra un boom di ascolti sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate in programma dal 23 al 27 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che Lola Mendana deciderà di seguire il cuore, tanto da ribellarsi agli ordini di Francisca Montenegro. Fernando Mesia, invece, sarà al centro dei sospetti di Raimundo e Irene mentre Antolina manderà una lettera ad Isaac.

Il Segreto, puntate 23-27 dicembre: Lola disubbidisce a Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019 su Canale 5, annunciano nuovi imperdibili colpi di scena.

In particolare, Lola consiglierà a Prudencio (Jose Milan) di non concedere un prestito ad un uomo misterioso, visto che è un complice della Montenegro. La giovane, infatti, dimostrerà di non essere più disposta a cedere ai ricatti di Francisca (Maria Bouzas), intenzionata a rovinare la vita all'Ortega, reo di non aver rovinato economicamente Severo (Chico Garcia). Onesimo, invece, tornerà a Puente Viejo dopo un breve soggiorno, trascorso a Berlino.

Raimundo e Irene sospettano di Irene

Allo stesso tempo, Raimundo (Ramon Ibarra) sarà sempre più convinto della colpevolezza di Fernando nell'attentato, che ha provocato la morte della sfortunata Adela (Ruth Llopis), perita in seguito ad un grave incidente automobilistico.

Per questo motivo, l'Ulloa chiederà un confronto con Irene, la quale dimostrerà di pensarla esattamente come lui. In questo frangente, il vecchio locandiere e la Campuzano stringeranno un patto per investigare meglio su tutta la faccenda e sopratutto sul coinvolgimento del diabolico Mesia. Maria, invece, sarà sottoposta a pesanti cure dall'infermiera Dori, che non avrà minimi riguardi nei suoi confronti. La Vilches, infatti, avrà un certo feeling con il figlio di Olmo (Iago Garcia). Infine Mauricio (Mario Zorrilla) si riprenderà lentamente dopo essere stato colpito al petto da Carmelo Leal (Raul Pena).

Antolina chiede un appuntamento ad Isaac

Gli spoiler de Il Segreto, in onda da lunedì 23 dicembre 2019 sul canale del Biscione, rivelano che Francisca (Maria Bouzas) deciderà di vendicarsi di Leal, nonostante il ferimento di Godoy. Per fare ciò, ordinerà a quest'ultimo di non raccontare a nessuno, che è stato il sindaco a sparargli un colpo d'arma da fuoco. Antolina, invece, spedirà una missiva ad Isaac, dove gli chiederà appuntamento presso un burrone abbandonato. Quali saranno le vere intenzioni della Ramos?

In attesa di saperlo, si ricorda che lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, verrà sospeso domenica 23, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019 in occasione del Santo Natale.