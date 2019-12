La programmazione della soap Un posto al sole, per la gioia dei suoi numerosissimi telespettatori, non subirà alcuno stop neanche nel freddo periodo natalizio. Storyline avvincenti e ricche di colpi di scena interesseranno anche gli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre. Gli abitanti di palazzo Palladini alle prese con i festeggiamenti del Santo Natale, continueranno infatti ad appassionare i fan con nuove incredibili trame. In questo contesto si collocano le prossime avventure che affronteranno Eugenio e Viola.

A lungo rimasti in disparte, i coniugi Nicotera torneranno ad occupare un ruolo di primo piano quando al magistrato verrà offerto un nuovo prestigioso incarico. Il rischiosissimo lavoro di Eugenio, come già accaduto in passato, desterà le preoccupazioni della moglie. Come rivelato dagli spoiler, infatti, la possibilità di accettare la nuova proposta lavorativa si scontrerà con le reticenze di Viola causando una forte tensione all'interno della coppia.

Spoiler Un posto al sole al 27 dicembre: Viviana rischia di mettere in crisi Filippo e Serena

In attesa di scoprire se il nuovo incarico di Eugenio comporterà un allontanamento dalla moglie Viola, le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di Un posto al sole si concentrano anche su un'altra coppia: Andrea e Arianna.

La donna, nonostante i forti dubbi, deciderà infatti di assecondare le richieste del marito e di partire con lui alla volta di Londra. Quando tutto sembrerà risolversi per il meglio, un inaspettato incontro in aeroporto rischierà tuttavia di far saltare i piani dello chef. Novità in vista anche per Filippo e Serena. La coppia, dopo mille sfide, proverà finalmente a godersi il ritrovato idillio matrimoniale, ma un inaspettato arrivo a Napoli rischierà di compromettere la loro felicità. Proprio a ridosso delle festività natalizie Viviana alloggerà infatti nel Bed & Breakfast della Cirillo.

Una sconvolgente notizia che getterà nel panico il giovane Ferri, preoccupato che la donna possa svelare alla moglie il tradimento consumatosi a Tenerife.

La magica atmosfera natalizia invade Palazzo Palladini

L'altra storyline che verrà affrontata nei prossimi episodi di Un posto al sole coinvolgerà invece la famiglia Del Bue. Vittorio si dimostrerà infatti sempre più insofferente nei confronti di suo padre. Quando la convivenza in casa Giordano diverrà insostenibile, il giovane Del Bue prenderà infatti una decisione che rischierà di peggiorare ulteriormente i già tesi rapporti con Guido.

Infine, ci sarà spazio anche per i piccoli Bianca e Jimmy. I due bambini, travolti da un magico cortocircuito temporale, comprenderanno finalmente il vero spirito del Natale. Rivelazioni importanti anche per Raffaele Giordano che dopo i mille problemi affrontati, si renderà finalmente conto di avere tutto ciò che ha sempre desiderato.