Nuovo appuntamento con lo speciale del sabato pomeriggio di Amici di Maria De Filippi. Come di consuetudine, la tensione regnerà sovrana tra i banchi della scuola più famosa d'Italia. Oltre alla sfida a squadre, il ballerino Valentin dovrà vedersela con uno sfidante esterno, per mantenere il suo posto nel talent.

Amici, anticipazioni: Valentin decide di rimanere e va in sfida

Per gli aficionados che hanno seguito la puntata di sabato scorso, 30 novembre, il ballerino Valentin non solo era arrivato all'ultimo posto della classifica del televoto, ma aveva anche espresso il desiderio di lasciare la scuola dopo la nota disciplinare presa dalla Celentano e la decisione presa dal giurato esterno Luciano Cannito, in merito all'eliminazione di Sofia dalla scuola.

Dove varie discussioni, e soprattutto grazie a un colloquio con Maria De Fillippi, il ragazzo ha deciso di rimanere, ma vista la sua ultima posizione in classifica, oggi dovrà affrontare una sfida contro un ballerino che arriverà dall'esterno. Inoltre l'allievo ha fatto una richiesta particolare: nel caso in cui vincesse la sfida, vorrebbe che le sue esibizioni venissero giudicate da un insegnante esperto in ballo latino. La produzione, in caso di vittoria, accetterà la proposta? L'appuntamento con il talent show è per le 14:10 su Canale 5.